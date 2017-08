Manaus terá frota completa de ônibus no dia da eleição

Haverá o monitoramento eletrônico via GPS dos ônibus feito no Centro de Controle Operacional (CCO) da SMTU – Divulgação

O sistema de transporte coletivo urbano irá operar com frota de dia útil no próximo domingo (6), para atender os eleitores em deslocamento aos locais de votação no 1º turno das eleições suplementares. A determinação é da Prefeitura de Manaus, por meio da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU), que irá acompanhar o fluxo de passageiros ao longo do dia, principalmente nos horários de maior movimentação de eleitores na capital.

Ao todo, 60 funcionários da SMTU atuarão no dia da eleição. Haverá o monitoramento eletrônico via GPS dos ônibus feito no Centro de Controle Operacional (CCO) da SMTU, além de fiscais de transporte nas garagens das empresas, terminais de integração e finais de linhas para acompanhar o cumprimento da frota e esclarecer dúvidas dos usuários.

O Serviço de Atendimento Comunitário (SAC) da SMTU, que faz atendimento pelos telefones 118, 3653-4289 e 3654-7152, estará de plantão de 8h às 17h para receber denúncias, reclamações e sugestões da população.

De acordo com o superintendente da SMTU, Ronaldo Brito, todas as medidas serão tomadas para que o eleitor possa se deslocar sem dificuldades aos locais de votação. “Conforme informações do próprio TRE, depois do cadastro biométrico, as pessoas já não precisam mais se deslocar tanto, por votarem perto de suas casas. No entanto, estaremos com todos os nossos fiscais, além de parte dos servidores, nas ruas para que a população seja plenamente atendida em relação ao transporte público no dia da eleição”, afirmou.

