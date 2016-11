Manaus tem seguro de automóveis mais barato entre as capitais

Entre as principais capitais das regiões brasileiras, Manaus é a cidade com o menor preço médio de seguro automotivo sobre os dez carros mais vendidos no país, com diferenças que superam a marca de 200%. Os dados fazem parte do levantamento da Bidu Corretora (www.bidu.com.br), que aponta o valor do seguro dos dez modelos mais emplacados no mês.

De acordo com a empresa, para essa cotação, foi utilizado o perfil de um homem de 45 anos, casado e sem filhos. As cotações foram realizadas em seis capitais brasileiras, com valor representado médio obtido por meio das cotações em três seguradoras diferentes.

No confronto com o maior valor encontrado em São Paulo, sobre o Fiat Toro, o seguro automotivo desse modelo em Manaus é 202% mais barato. Enquanto na capital paulista o valor médio do seguro do Toro é de R$ 8,9 mil, na capital amazonense a média é de R$ 2,9 mil.

A exceção de Manaus em relação ao seguro cobrado em outras capitais é o Fiat Strada. No comparativo com preço médio cobrado em Brasília, o modelo é 13% mais barato do que o cobrado na capital do Amazonas.

Entre as três seguradoras cotadas em Manaus, o valor mais caro foi registrado sobre o seguro cobrado pelo Corolla (R$ 3,9 mil). Na mesma seguradora está o segundo mais caro, encontrado na cotação do Fiat Toro (R$ 3,7 mil). O Corolla é também o terceiro mais em outra seguradora (R$ 3,5 mil).

O seguro mais barato em Manaus entre os dez carros mais vendidos no país foi encontrado no Fiat Palio, com R$ 1,3 mil. Em segundo lugar ficou o Chevrolet Prisma com R$ 1,439 mil, seguido do Renault Sandero com R$ 1,492 mil.

Conforme dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), 159.049 carros foram emplacados em outubro. O Onix continua líder dessa lista, com 14.087 unidades emplacadas no mês, seguido pelo Hyundai HB20, que teve 11.350 veículos emplacados.

No terceiro lugar ficou o Ford Ka, com 6.193 unidades emplacadas em outubro. A lista de veículos mais emplacados no período segue com os modelos Renault Sandero (6.085), Prisma (5.313), Corolla (5.119), Renegade (4.810), Toro (4.288), Strada (4.234) e Palio (3.821).

Para a coordenadora de marketing da Bidu Corretora, Marcella Ewerton, o mercado segurador em 2016 cumpriu o esperado e se manteve em crescimento. De janeiro a setembro, o segmento arrecadou R$ 170,8 bilhões, conforme a Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNseg).

Segundo Marcella, significa um crescimento de 7,2%, em relação ao mesmo período do ano anterior. O número representa ainda 3,7% do produto interno bruto (PIB) nacional.

Marcella afirmou que para 2017 a expectativa do setor é de crescimento ainda maior. “Fatores como a retomada econômica do país e a entrada e disseminação de produtos mais acessíveis, como o seguro popular e o rastreador com seguro, que abrem o mercado e ampliam o leque de clientes, devem impulsionar esse crescimento”, avaliou.

Emerson Quaresma

Jornal EM TEMPO