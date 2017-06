Manaus soma mais de 1,4 mil assaltos a ônibus nos últimos cinco meses

Prejuízo acumulado com os assaltos registrados no últimos cinco meses chega a mais de R$ 416,7 mil – Raphael Sampaio

O mês de maio foi o mais perigoso para a população que utiliza e para os colaboradores que operam o transporte coletivo em Manaus. Nesse mês (maio), segundo dados do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram), as dez empresas que operam no sistema registraram 341 assaltos, dos 1.461 que já foram contabilizados nos cinco primeiros meses deste ano, em média dez por dia.

O prejuízo acumulado chega a mais de R$ 416,7 mil, valor que poderia ser investido na compra de dois ônibus novos. Um levantamento feito pela Secretaria de Segurança Púbica do Amazonas (SSP-AM) em conjunto com o Sinetram, no ano passado, apontou que os crimes dentro dos coletivos estão relacionados ao dinheiro nas catracas.

Para o presidente do Sinetram, Carmine Furletti, a única saída para a redução de assaltos dentro do ônibus é a utilização dos cartões Passafácil para o pagamento da tarifa. Ele ressalta que esse tipo de pagamento já é realizado em outras capitais e que, após adotarem esse sistema, os crimes dessa modalidade deixaram de existir. “Precisamos dar um basta nesse tipo de crime. Nós temos tecnologia para que os usuários possam realizar o pagamento utilizando apenas os cartões Passafácil, como já é feito em outras cidades, e os crimes reduziram para zero. Estamos empenhados para implementar essa forma de pagamento; assim temos certeza que colaboradores e usuários terão mais tranquilidade para ir e vir”, destaca Furletti.

Ações policiais

Uma das medidas para diminuir o índice desse tipo de crime é a Operação Catraca em áreas com maiores ocorrências de assaltos a transporte coletivo em Manaus. A operação conjunta tem o objetivo de inibir essas ocorrências. De janeiro a março deste ano, quase cem acusados de participação em assaltos a ônibus em Manaus foram presos.

Em recente coletiva, o titular da SSP-AM, Sérgio Fontes, disse que as ações de policiamento ostensivo são necessárias, mas a secretaria tem também investido em novas tecnologias para tentar inibir e coibir os assaltos. Ele ressaltou a eficácia das operações conjuntas com todo o Sistema de Segurança para reduzir as ocorrências.

