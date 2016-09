Manaus será sede da Superliga Feminina de Vôlei pela primeira vez; campeonato acontece em outubro

Manaus vai sediar pela primeira vez a principal divisão do torneio nacional de vôlei, a Superliga Feminina. O anúncio foi feito pelo titular da Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), Fabricio Lima, na manhã desta sexta-feira (16), em compromisso acordado durante reunião do titular da pasta com o vice-presidente da Associação Atlética São Caetano, Marcel Camilo, em São Paulo.

Em Manaus desde as primeiras horas desta sexta, Lima explica que a oportunidade do evento surgiu após a visita de Marcel à cidade, quando o mesmo veio acompanhar o campeão olímpico, Arthur Zanetti.

“Conversando com o Marcel no dia da palestra do Zanetti, ele comentou que seria interessante a Superliga vir a Manaus. Na mesma hora, não desperdicei e comecei a amadurecer a ideia com ele. Combinei de encontrá-lo em São Paulo esta semana para afinar o projeto e, graças ao Papai do Céu, posso dizer que esta será a primeira vez que a Região Norte receberá o torneio principal”, disse o secretário.

Segundo Lima, ainda não é possível revelar os times que estarão na cidade, mas os jogos devem ocorrer entre outubro ou novembro deste ano e em fevereiro de 2017. As partidas acontecerão na Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira, localizada na Rua Lóris Cordovil, bairro Flores, zona Centro-Sul e Manaus. “Por questões contratuais ainda não podemos dizer quem vem jogar aqui, mas com certeza teremos vários ídolos em quadra e não tenho dúvidas que a população vai aderir às competições e comparecer em massa ao evento. Devemos, inclusive, receber duas partidas e isso vai valorizar nosso esporte, nossa economia, cultura e Cidade de um modo geral”, comentou Lima.

De acordo com Marcel Camilo, a divulgação das datas dos jogos e times deve ocorrer em 20 dias. “Estamos muito entusiasmados com Manaus, acompanhei o jogo da Seleção Brasileira aí, prestigiei a palestra do Zanetti, assisti a clínica do Marcos Goto (técnico do medalhista de Ginástica), e percebi o quanto os amazonenses são empolgados com os eventos esportivos. Por isso, desde já, tenho certeza que a Capital foi uma ótima escolha e que as competições serão um sucesso. Em breve, iremos dar mais detalhes sobre a Superliga”, afirmou.

