Manaus segue com policiamento ostensivo para garantir segurança

O oitavo dia de operação policial percorreu as ruas das zonas Norte, Leste, Sul e Centro-Sul de Manaus, com o objetivo de garantir mais segurança à população, coibir práticas criminosas e intensificar o trabalho ostensivo nas ruas da cidade. A ação é uma determinação do delegado-geral da Polícia Civil (PC).

No sábado durante o dia, os trabalhos foram comandados pelo delegado Carlos César Rufino, que compõe a equipe do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc). Na ocasião, os trabalhos tiveram a participação de policiais que atuam no Denarc e setores administrativos da Delegacia Geral.

No período da noite, a operação policial teve início às 21h, e foi coordenada pelo diretor do Departamento de Polícia do Interior (DPI), delegado Mariolino Brito. A ação contou com apoio de servidores lotados no Denarc, Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), Delegacia Interativa (DI), Comissão de Capacitação, Treinamento e Desenvolvimento (CCTD) e integrantes do Grupo de Força Especial de Resgate e Assalto (Fera) da instituição.

As equipes percorreram as principais ruas dos bairros, Monte das Oliveiras, São José, Jorge Teixeira, Coroado, Cidade Nova, Parque 10 de Novembro e Praça 14 de Janeiro. Também foram realizadas abordagens em um posto de combustíveis, localizado na Avenida Autaz Mirim, lugar conhecido como “Bola do Produtor”. No local, o diretor do DPI fez algumas observações.

“Identificamos uma o consumo de uma grande quantidade de bebida alcoólica, além de pessoas fumando cigarro podendo causar risco de explosão pelo fato de estarem próximos de produtos inflamáveis. Observamos a passagem de famílias com crianças o que nos causou preocupação”, disse Mariolino Brito.

A autoridade policial destacou que, ao longo das incursões, foi notado que a cidade estava tranquila apesar de ser uma noite de festas na capital. “Nossa operação noturna não constatou nada fora da normalidade”, pontuou Brito.

Policiamento Ostensivo

Policiais civis lotados em distintas unidades policiais da capital e setores administrativos da instituição foram convocados nos últimos dias pelo delegado-geral, Francisco Sobrinho, a fim de fortalecer as atividades que estão sendo adotadas pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas (SSP-AM), para reprimir a criminalidade e tranquilizar a população da capital, após a fuga de detentos do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) e Instituto Penal Antônio Trindade, no dia 1º deste mês.

Com informações da assessoria