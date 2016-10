Manaus sediará torneio internacional de futebol feminino em dezembro; marcando a despedida de Formiga

Após o alto índice de público em jogos da Seleção Brasileira de futebol feminino na capital amazonense, a Arena da Amazônia será palco da oitava edição da Copa CAIXA Internacional de Seleções – Futebol Feminino – 2016, que acontece entre os dias 7 e 18 de dezembro deste ano em Manaus.

O anúncio foi oficializado na manhã desta terça-feira (25), às 10h, durante coletiva de imprensa no salão Nobre do estádio, localizado na avenida Constantino Nery, bairro Flores, Zona Centro-Sul da cidade.

Durante a cerimônia, que contou com a presença do atual técnico da seleção brasileira de futebol feminino, Oswaldo Alavarez, e da capitã do time brasileiro, Formiga, foi apresentada a logística dos jogos, como a escalação de atletas brasileiras, venda de ingressos e os confrontos com as seleções internacionais.

Alavarez contou que a expectativa é de poder trazer todas as atletas da seleção, porém, revelou que não será tão fácil, pois muitas estão disputando fases de competições em clubes estrangeiros. “O torneio não será realizado em uma data oficial do calendário da Fifa, mas vamos tentar reunir com os representantes de clubes onde as jogadoras atuam para tentar negociar que, praticamente, todas as atletas possam ser liberadas para o torneio em Manaus”, informou.

Com um histórico de seis olimpíadas e seis copas do mundo, entre outros eventos futebolísticos, a jogadora Formiga pretende aproveitar o evento como o último torneio de futebol da carreira de jogadora. Ela revela que já contribuiu significativamente para o esporte brasileiro e que é tempo de dar oportunidade para jovens talentos.

“Antes eu me preocupava muito em sair da seleção e não ter uma substituta e com isso desfalcar o time, mas hoje a situação é diferente. O futebol feminino no Brasil vem alcançando um ótimo resultado. As atletas são de alto desempenho e boa preparação física e, com certeza, continuarão o trabalho que já vem sendo realizado pela Seleção”, destacou a capitã, revelando que continuará no futebol, mas atuando fora das quatro linhas.

O titular da Secretaria Estadual de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), Fabrício Lima, destacou que 20% da renda de arrecadação do torneio será repassado para o Estado e, com isso, poderá ser investido no futebol feminino regional. “É uma forma de ajudar o futebol feminino local, como é o caso da seleção do Iranduba e todos os times que disputam o campeonato amazonense, que ultimamente têm mostrado desempenho muito positivo na modalidade”, informou Lima.

Confrontos

Como nas edições anteriores, as partidas entre as seleções de Brasil, Itália, Rússia e Costa Rica, serão realizadas em rodadas duplas sempre as quartas-feiras e aos domingos.

A disputa acontecerá da seguinte forma: nos dias 7, 11 e 14, haverá confronto direto em turno único. Neste caso, todos contra todos. As duas seleções melhores classificadas disputarão a grande final no domingo (18). Antes da final, haverá ainda o jogo de disputa pelo terceiro lugar.

Venda dos ingressos

Fabrício Lima revelou que os ingressos serão vendidos a partir do dia 1º de novembro. “A venda terá início, primeiramente, na internet e a partir do dia 1º de dezembro as compras poderão ser feitas na bilheteria do estádio. Ambas acontecerão em horário comercial”, destacou.

Os passaportes estarão disponíveis em dois valores: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada), este último valor é válido apenas para estudantes ou mediante a doação de um quilo de alimento não perecível.

Histórico da competição

A primeira edição do torneio Internacional de Futebol Feminino foi realizado no ano de 2009, no estádio do Pacaembu, em São Paulo (SP). Em 2013 e 2014, a Copa CAIXA foi realizada em Brasília (DF), no estádio novo Mané Garrincha. A última edição da competição foi realizada em 2015, onde a disputa aconteceu na Arena das Dunas, em Natal (RN).

No Brasil, a competição se caracterizou, desde a primeira edição, por levar grandes públicos aos estádios brasileiros e por alcançar médias expressivas na audiência, comprovando o potencial da modalidade esportiva no país.

Isac Sharlon

Portal EM TEMPO