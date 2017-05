Manaus sediará “Seminário Meio Ambiente” em junho

Em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) reunirá, no dia 5 e 6 de junho, personalidades da área ambiental na 2ª edição do “Seminário Meio Ambiente: Responsabilidade de Todos!”, realizado pela Escola de Contas Públicas (ECP), para discutir e sensibilizar os cidadãos amazonenses sobre sustentabilidade.

O evento é voltado para gestores e servidores públicos, mas universitários e alunos das escolas públicas do Governo do Estado e município poderão participar uma vez que as mais de 12 horas de debates valerão como horas complementares, com emissão de certificados.

As inscrições são gratuitas e ainda podem ser feitas pelo site da ECP

Durante o seminário, haverá exposições sobre mudanças climáticas, reciclagem, queimadas, entre outros tópicos relevantes.

Estrutura do Seminário

O seminário será dividido em oito painéis, com duas horas de duração cada, e exposições de mestres e doutores especialistas no assunto. No fim de cada painel será destinado um tempo para debate e estandes serão reservados para a feira de livros sobre o assunto.

Palestrantes:

Entre eles os palestrantes estarão o professor PhD e superintendente-geral da Fundação Amazonas Sustentável, Virgílio Viana; o professor-mestre da Ciência e subsecretário Municipal de Limpeza Urbana, Einsenhower Campos; o professor-mestre e secretário estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Antônio Stroski; o professor e diretor de Regulamentação e Meio Ambiente da Manaus Ambiental, Arlindo Sales, o professor-doutor e pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), Sérgio Bringel.

A ECP, em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), doará algumas mudas de plantas aos participantes evento.

O credenciamento será feito no próprio local, às 8h, para que os visitantes possam circular pelas localidades da ECP.

Com informações da assessoria