Manaus sediará jogo da Superliga Masculina em dezembro

Sada Cruzeiro é o atual da Superliga Masculina de Vôlei – Mauro Neto/Sejel

Manaus recebeu de 2016 para este ano cinco jogos de expressão do vôlei, sendo três partidas de times nacionais e dois amistosos internacionais. E essa conta vai aumentar nos próximos meses. Isso porque foi confirmado pela Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), que Vôlei Renata (SP) e Sada Cruzeiro (MG) se enfrentam no Ginásio Poliesportivo do Amazonas (Arena Amadeu Teixeira), em Manaus, no dia 2 de dezembro às 19h.

Eta será a primeira vez que a capital amazonense receberá uma Superliga Masculina. A cidade recebeu em novembro de 2016 a partida entre São Cristóvão Saúde/São Caetano (SP) x Dentil/Praia Clube (MG); no mês de janeiro de 2017 foi a vez do público curtir São Cristóvão Saúde/São Caetano (SP) x Vôlei Nestlé (Osasco/SP), e em fevereiro o ginásio recebeu São Cristóvão Saúde/São Caetano (SP) x Rexona-Sesc (RJ), todos pela Superliga Feminina. Pelo amistoso internacional, a seleção brasileira feminina enfrentou a República Dominicana em maio deste ano e neste mês de agosto jogou na capital Brasil x EUA pelo time masculino.

“Foi muito bom receber a Superliga Feminina e agora vamos ter a oportunidade de sediar um jogo masculino. Na partida do Brasil e Estados Unidos batemos o recorde de público em relação ao vôlei, reunindo 10.186 pessoas, e além deste jogo entre mineiros e paulistas, estamos negociando outros jogos. A tratativa está correndo bem e acredito que teremos boas notícias em breve”, frisou Fabricio Lima, secretário da Sejel.

Medalha de ouro na Olimpíada do Rio, o time canarinho agora comandando pelo experiente Renan Dal Zotto, 57, carrega a responsabilidade de manter as conquistas

De acordo com o presidente da Federação Amazonense de Vôlei (FAV), Tadeu Picanço, a disputa entre São Paulo x Minas Gerais promete reunir bom público e ser mais uma vez motivo de orgulho para o Amazonas. “Essas duas equipes são tradicionais, o de São Paulo vem com um patrocinador novo, e tudo indica que teremos um jogo de alto nível e que vai reunir grande público no Ginásio. A vinda dessas equipes só faz enaltecer nosso esporte e isso contribui para que a CBV olhe com mais carinho para nosso Estado, vislumbrando ainda mais parcerias, seja de jogos, como de projetos e investimentos”, disse.

Detalhes da partida, como início da venda dos ingressos, valores e demais, serão divulgados posteriormente.

Times

Com cinco títulos da Superliga na bagagem (2011/12, 2013/14, 2014/15 e 2015/16, 2016/2017), o Sada Cruzeiro é um dos times mais conhecidos da competição. Para a temporada, a equipe chega mais uma vez como um dos favoritos ao título. Sob o comando do técnico Marcelo Mendez, que está no time pela oitava temporada seguida, o time ainda conta com o campeão olímpico Evandro (oposto) e o central Simon.

Essa será primeira vez que Manaus receberá um jogo válido pelo torneio nacional no naipe masculino

O elenco do time campineiro, entretanto, também não deixa a desejar. Com cinco contratações e três renovações para a temporada, a equipe vai contar com o reforço de Leandro Vissotto, campeão mundial com a seleção brasileira, em 2010, e medalha de prata nos Jogos Olímpicos Londres 2012. Com 2,12m e currículo carregado de títulos, o oposto volta ao Brasil depois de temporada defendendo o Gi Group Monza, da Itália. O elenco terá ainda três remanescentes: o ponteiro Diogo, o central Vini e o levantador Rodriguinho. Horácio Dileo segue como treinador.

Com informações da assessoria