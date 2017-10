Manaus sediará curso para formação de treinador de futebol

Em uma ação inédita e histórica no futebol amazonense, o Esporte Clube Tarumã e a Associação Brasileira de Treinadores de Futebol (ABTF) firmaram uma parceria para a realização do Curso de Treinador de Futebol Licença C, no período de 22 de janeiro a 6 de fevereiro de 2018, no estádio Ismael Benigno, a Colina, Zona Oeste da capital.

A formação será destinada aos profissionais que atuam ou pretendem atuar em escolas para crianças e adolescentes, projetos sociais ou clubes esportivos. As inscrições já iniciaram e podem ser feitas apenas no site www.abtf.org.br.

Há dois anos e seis meses no Lobo do Norte, o vice-presidente administrativo-financeiro do clube, Aldemir Maquiné, disse que o curso servirá para qualificar os profissionais amazonenses.

“Constatamos que a maioria dos profissionais que atuam nas categorias de base no Amazonas, ainda não possuem o Curso de Formação de Treinadores Licença C. Por isso, surgiu a ideia de buscar uma entidade organizadora que tivesse interesse de oferecer uma turma fora do eixo Rio-São Paulo para oportunizar a formação não apenas aos profissionais do Tarumã, mas também aos que atuam na base dos demais clubes do Amazonas”, explicou.

Para o dirigente, o curso é importante e fundamental para que todos os profissionais que militam na área possam obter não apenas um certificado, mas principalmente uma qualificação com profissionais gabaritados no futebol do país.

De acordo com Maquiné, já estão confirmados no curso alguns profissionais de excelência do futebol brasileiro com vasta experiência em clubes, seleção brasileira e até no cenário internacional, como Astrogildo Viana (Aprendizagem e Desenvolvimento); Gustavo Leal (Didática Aplicada ao Futebol); Alexandre Gripp (Organização e Planejamento de Equipes); Waldemar Lemos (Aspectos Gerais do Treinamento); Fernando Pires (Observação do Jogo/Dinâmica); Marcelo Xavier (Analise de Desempenho); Claudio Café (Treinamento Físico na Base); Lucho Nizzo (Treinamento Técnico/Tático); Jair Pereira (Treinamento Tático), dentre outros.

