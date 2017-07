Manaus sediará amistoso da Seleção Brasileira de Vôlei contra EUA e ingressos estão à venda

Manaus recebe no dia 15 de agosto o amistoso de vôlei masculino Brasil x Estados Unidos, na Arena Amadeu Teixeira (Loris Cordovil), a partir das 20h (horário local).

A venda dos bilhetes iniciam primeiro no site www.tudus.com.br para os clientes do Banco do Brasil, a partir desta sexta-feira, dia 21. A venda geral pela internet (mesmo link de compra) e de forma presencial começam dia 24, na próxima segunda-feira.

A bilheteria oficial será a Arena Amadeu Teixeira, das 10h às 18h. O pagamento pode ser feito no dinheiro, cartão de débito e crédito (bandeiras: Visa, Mastercard, American Express, Elo e Diners).

Os bilhetes para o amistoso são oferecidos por setores, sendo: R$ 40 arquibancada superior, R$50 arquibancada inferior. Todos os valores equivalem a preço único, ou seja, para beneficiários de meia-entrada (idosos, terceira idade, estudantes, PCDs) e público em geral mediante a 1 kg de alimento não perecível. Aqueles que na hora da compra não apresentarem o alimento pagam inteira, sendo R$80 e R$100. Toda a arrecadação será doada posteriormente.

O amistoso em Manaus prepara as duas seleções – Brasil e Estados Unidos – para a Copa dos Campeões, um dos campeonatos mais importantes do calendário internacional do vôlei, que será em setembro, no Japão.

Preço dos ingressos:

Cadeira superior

Inteira – 80,00

Meia entrada por lei – 40,00

Meia entrada + 1kg de alimento não perecível – 40,00

(Tem direito a meia entrada todos que levarem 1kg de alimento não perecível)

Cadeira Inferior

Inteira – 100,00

Meia entrada por lei – 50,00

Meia entrada + 1kg de alimento não perecível – 50,00

(Tem direito a meia entrada todos que levarem 1kg de alimento não perecível)

