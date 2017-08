Manaus sedia Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica

A disputa acontece no Centro de Ginástica do Amazonas, na Vila Olímpica de Manaus – Fotos: Mauro Neto/Sejel

Teve início, nesta quarta-feira (16), o Campeonato Brasileiro Caixa de Ginástica Rítmica para as categorias pré-infantil e juvenil. A disputa acontece no Centro de Ginástica do Amazonas, que fica nas dependências da Vila Olímpica de Manaus, bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste, e continua até o domingo (20). O evento servirá de seletiva para o Pan- Americano da modalidade, que acontece em outubro na Flórida (EUA).

Ao todo, são 111 atletas de 32 clubes de vários estados na disputa da competição. O Amazonas está sendo representado por duas agremiações: Associação Atlética Adalberto Valle e Associação Amazonense Desportiva, Cultural e Eventos (Adance). A presidente da Federação Amazonense de Ginástica (FAG), Alessandra Balbi, garante que o torneio terá um alto nível de competitividade.

“São 10 atletas que irão representar o Amazonas. É uma competição nacional e serve de seletiva para o Pan. Então será uma competição de alto nível, reunindo os melhores atletas da categoria na modalidade de todo o Brasil e tenho certeza que quem vier prestigiar vai se surpreender. Para nós, é uma honra receber o Brasileiro”, disse a presidente.

Alessandra conta ainda que nesta competição já estará em vigor as novas regras do ciclo olímpico 2017-2020. No mês passado, a professora ministrou um curso de arbitragem sobre os novos códigos de pontuação no Centro de Ginástica do Amazonas e garante que as competições já estão respeitando os novos segmentos.

“São 18 árbitros internacionais na competição que estão instruídos com esse ciclo olímpico. Então, estamos no processo de adaptação às novas regras, mas mesmo assim já estão vigorando nas competições regionais e nacionais”, disse Alessandra.

Nesta quinta-feira (17) acontece as provas individuais para a categoria juvenil, de 10h30 às 20h. Na sexta-feira (18), a partir das 10h, começa as provas da categoria pré-infantil e juvenil. Já no penúltimo dia do evento, sábado (19), a partir das 13h, será a vez das provas finais do juvenil e início do pré-infantil na modalidade mãos livres e bola.

A programação encerra no domingo (20) com as provas finais das duas equipes e a premiação por aparelho, a partir das 10h30.

