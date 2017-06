Manaus registra quarta morte entre índios venezuelanos refugiados

Idosa indígena venezuelana morreu de mal súbito em um prédio no Centro de Manaus – Fotos: Arthur Castro

No quarto caso de morte entre os índios venezuelanos da etnia Warao refugiados em Manaus, uma idosa de 64 anos morreu na madrugada deste domingo (4), em um prédio no Centro da cidade. A causa foi registrada como mal súbito.

Além da idosa, identificada como Juana Garcia, dois bebês, vítimas de catapora e pneumonia, e um homem de 36 anos já morreram na capital amazonense, desde o início da migração. Desses, três estavam morando na região central da cidade.

Nesta terça-feira (6), a Secretaria de Estado de Justiça (Sejusc) fará um recenseamento dos Waraos abrigados em cinco prédios no centro, mas ainda não há prazo para a realocação. “Começamos pelo grupo da rodoviária porque estavam mais vulneráveis e expostos”, disse à Folha a secretária de Justiça do Amazonas, Graça Prola.

Os Warao começaram a chegar a Manaus, vindos da cidade de Boa Vista (RR), no ano passado fugindo da crise venezuelana. Eles afirmam que o problema principal em sua região, a cerca de 1.800 km de Manaus, tem sido a falta de comida.

A maioria dos indígenas está abrigada em um prédio no Coroado desde 1º de junho

Segundo acompanhamento da Sejusc, atualmente, há cerca de 530 pessoas, contra 450 registradas há cerca de um mês. Apenas neste sábado (3), mais 14 pessoas desembarcaram na capital amazonense.

Aqui na cidade os índios venezuelanos estão divididos em dois grupos. O maior deles, de cerca de 278 pessoas, foram transferidos, na última quinta (1º), de um acampamento sob o viaduto ao lado da Rodoviária Internacional de Manaus, em Flores, para um prédio improvisado, com capacidade para 300 pessoas, no bairro do Coroado, na Zona Leste.

Com informações da Folhapress

