Manaus registra pontos de alagamento durante chuva

A forte chuva que atingiu Manaus e os municípios da Zona Metropolitana, na tarde desta terça-feira (14), causou alagações em diversos pontos. Até as 16h, a Defesa Civil do município registrou duas ocorrências oficiais.

Conforme a Defesa Civil, foram registradas, pela Central 199, duas ocorrências, sendo uma na rua Penetração no bairro Amazonino Mendes, na Zona Norte, e outra na rua Caloi, Comunidade da Sharp, Distrito Industrial II, Zona Leste.

Também foi registrada uma alagação na rua R do bairro Armando Mendes, na Zona Leste da cidade. Conforme a estudante Natália de Souza, 17 anos, toda vez que chove sua casa e as dos vizinhos ficam completamente alagadas. Essa ocorrência não consta no relatório oficial da Defesa Civil.

“Fica tudo alagado. Já perdemos vários eletrodomésticos, não sabemos mais o que fazer. Toda vez é isso. Quando a gente vê que vai chover, já ficamos apreensivos. Não sabemos mais o que fazer”, lamentou a jovem.

Em alguns pontos, como no Distrito Industrial, motoristas tiveram dificuldade para trafegar. Os condutores precisaram utilizar rotas alternativas para voltar para casa.

Mara Magalhães

EM TEMPO