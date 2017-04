Manaus registra dia mais chuvoso do ano

A capital amazonense registrou de 1h da manhã até às 11h desta quarta-feira (5), o volume de 135,8 milímetros de chuva, segundo média das quatro bases de pluviômetros instaladas na cidade. O volume foi o maior registrado este ano.

A Defesa Civil Municipal explicou que o maior volume de chuva desta terça-feira foi registrado de 9h às 12h, com maior concentração nas zonas Centro-Oeste e Oeste da cidade.

O pluviômetro da base do Inmet, localizado no bairro Adrianópolis, zona Centro-Sul, registrou 129,6 mm e a base local do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), no Parque do Mindu, o total de 155,2 mm. Nos pluviômetros das bases do Mutirão e da sede da Defesa Civil Municipal, na Compensa, os registros foram de 155,2 mm e 163,6 mm, respectivamente, o que dá a média de 135,8mm entre as quatro.

Até então, segundo informações do Inmet e da Defesa Civil Municipal, o dia mais chuvoso do ano havia sido em 11/3, com o acumulado de chuva de 60 mm.

Ocorrências

Em relação aos chamados pela central do 199, até às 17h desta terça-feira (5), foram recebidos o total de 37 ocorrências, sendo oito casos de alagação, quatro desabamento de muro, oito deslizamentos de barranco, dois desabamento de casa de alvenaria, quatro riscos de deslizamento de barranco, sete risco de desabamento de casa e três tombamentos de árvore sobre casa e um incêndio em casa de alvenaria.

Equipes da Semulsp atuam em áreas afetadas pela chuva

A Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) informou que está atuando no atendimento às demandas surgidas em virtude da chuva na cidade. Pelo menos três equipes, reunindo cerca de 70 trabalhadores, estão mobilizadas para atender as ocorrências registradas pelo Grupo de Pronta Resposta (GPR) da Prefeitura de Manaus, liderado pelo prefeito em exercício Marcos Rotta.

Durante as primeiras horas do dia, a Semulsp trabalhou na retirada de três árvores tombadas, nos bairros Mauazinho, na Zona Leste, Santo Agostinho, na Zona Oeste, e Cachoeirinha, Zona Sul. “As demandas começaram a ser atendidas imediatamente após o registro das ocorrências. A intenção é minimizar os efeitos da chuva na cidade o quanto antes, para não atrapalhar a rotina da população”, explicou José Rebouças, subsecretário Operacional da Semulsp.

Igarapés

A atenção aos igarapés que entrecortam a cidade também foi redobrada, nesta quarta. Equipes da Semulsp trabalham, principalmente, na limpeza e desobstrução do canal da Rua Duque de Caxias, próximo à avenida Torquato Tapajós.

Outra ação por conta das chuvas acontece no igarapé da Redenção, na Zona Centro-Oeste, que conta com 35 trabalhadores realizando o serviço desde a terça-feira (4). No local, há trabalhos de capinação, retirada de lixo do leito do rio localizado na rua Rio Maracanã e remoção mecanizada dos entulhos resgatados.

Outra equipe também atende a área do igarapé da comunidade Buriti, localizada no bairro Novo Aleixo, Zona Norte, com os serviços de limpeza e capinação.

Com informações da assessoria