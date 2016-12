Manaus receberá jogo da Superliga em janeiro

Pentacampeão da Superliga Feminina de Vôlei – em três conquistas com nomes diferentes –, o Vôlei Nestlé desembarca em Manaus no dia 7 de janeiro para encarar o São Cristóvão Saúde/São Caetano, na Arena Amadeu Teixeira, às 20h. Os ingressos para o duelo começam a ser vendidos já na próxima terça-feira (20).

Dono da terceira melhor campanha na Superliga até o momento, com 19 pontos (seis vitórias e duas derrotas), o time de Osasco conta com um dos elencos mais estrelados da competição. O técnico Luizomar de Moura tem à sua disposição jogadoras do quilate da levantadora da seleção brasileira Dani Lins, a líbero Camila Brait e a medalhista de prata nos Jogos Olímpicos do Rio 2016 com a Sérvia, Tijana Malesevic.

Enquanto o Vôlei Nestlé debuta em Manaus, o time adversário – São Cristóvão Saúde/São Caetano – atuará pela segunda vez nesta edição da Superliga na Arena Amadeu Teixeira. O time comandado pelo técnico Haírton Cabral não empolga e ocupa atualmente a penúltima colocação na tabela de classificação, com apenas três pontos conquistados (uma vitória e sete derrotas).

Em sua primeira passagem pela capital amazonense, em novembro deste ano, o São Cristóvão Saúde/São Caetano perdeu para o Dentil Praia Clube (MG) por 3 sets a 0, com parciais de 25/19, 25/17 e 25/18. A equipe do ABC paulista participou de todas as edições da Superliga e busca mais uma vez ficar entre as oito melhores. Para isso, conta com a experiente levantadora Diana.

Ingressos

Os ingressos para a Superliga começam a ser vendidos na próxima terça-feira (20), somente na bilheteria da Arena Amadeu Teixeira, das 9h às 18h, nos dias de semana e aos sábados.

Os tickets para o jogo de janeiro, entre São Caetano e Vôlei Nestlé, têm valor único de R$ 30 (arquibancada superior), R$ 50 (arquibancada inferior), R$ 100 (área vip). Os valores correspondem para os já beneficiários de meia-entrada (idosos, terceira idade, estudantes, PCDs) e o público em geral mediante a 1 kg de alimento não perecível. Aqueles que na hora da compra não apresentarem o alimento pagam inteira. Os bilhetes poderão ser adquiridos no dinheiro ou cartão de crédito.

Com informações da assessoria