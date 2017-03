Manaus recebe workshop gratuito de engenharia

Nesta terça-feira (21), o Instituto de Pós-Graduação e Graduação (Ipog) promove o 1º Workshop de Engenharia. A ação é gratuita e acontece às 19h, no Hotel Blue Tree, na avenida Humberto Calderaro, Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus.

As discussões vão girar em torno da temática “Sistemas de Fundações, Sistemas Estruturais e demais Sistemas: suas interações com a qualidade e custos de obras”. As inscrições podem ser feitas por meio do e-mail ipogmanaus@ipog.edu.br.

O professor do curso de MBA em Projeto, Execução e Desempenho de Estruturas e Fundações do Ipog, Gilberto Porto, será o responsável por ministrar a palestra. O especialista tem mais de 30 anos de experiência no setor de construção civil, inclusive em cargos de gerência e diretoria de engenharia em grandes construtoras. No encontro, ele vai tirar dúvidas dos participantes.

Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (92) 3348-7028.

Com informações da assessoria