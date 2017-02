Manaus recebe Vasco x Flamengo pelo NBB

Um dos maiores clássicos cariocas, Vasco e Flamengo, vai desembarcar em Manaus e, desta vez, não será para atuar em campo, mas sim pelo Novo Basquete Brasil (NBB). O duelo em solo manauara será no dia 11 de março, às 14h (horário Manaus), na Arena Amadeu Teixeira, localizada na rua Loris Cordovil. O evento recebe apoio do Governo do Amazonas, via Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel).

A negociação pelo jogo iniciou há três semanas e na tarde desta sexta-feira (10) os representantes do mandante da partida, o Flamengo, confirmaram a capital amazonense como sede do segundo turno. Pela temporada 2016/2017, é a segunda vez que o time rubro-negro e o Gigante da Colina se enfrentam. A primeira foi no dia 28 de janeiro de 2017, quando o Vasco venceu por 78×77.

“No primeiro ‘Clássico dos Milhões’ da história do NBB, o Vasco levou a melhor, em jogo realizado no Rio de Janeiro, a portões fechados, sem torcida. Aqui em Manaus teremos uma espécie de ‘revanche’ e começamos a negociação ainda em fevereiro. Entrei em contato com o gerente técnico da Liga Nacional de Basquete (LBN), Paulo Bassul, e iniciamos uma conversa que sempre foi bastante positiva. Graças a Deus, com todo o retorno que estamos conseguindo de eventos nacionais, como Superliga de Vôlei e National Pro de Jiu-Jítsu, tudo ficou mais fácil. Manaus se tornou um bom cartão de visita”, destacou Lima.

Na semana passada, dia 03 de março, Paulo Bassul esteve em Manaus e aprovou com êxito o palco da NBB, a Arena Amadeu Teixeira. Para o evento, o ginásio poliesportivo receberá piso oficial de taco nas cores do mandante, placar eletrônico e tabela. “A Arena Amadeu Teixeira não deixa a desejar para nenhum outro local do País. Sabemos da fama das torcidas do Flamengo e Vasco no Amazonas e temos certeza que elas serão responsáveis por um evento maravilhoso e inesquecível para o NBB”, disse Bassul.

Essa é a primeira vez que o Vasco da Gama participa do NBB. O Flamengo é cinco vezes campeão da organização e atualmente ocupa a segunda colocação da tabela, enquanto que o Gigante da Colina está na nona posição. Para o duelo em Manaus, são esperados os grandes destaques das equipes, como Marcelinho (lateral), Marquinhos (lateral) e Olivinha (Pivô) pelo Fla, além de Drudi (pivô), Gaucho (ala) e Hélio (armador) pelo Vasco.

Ingressos, valores, data de início de vendas de tickets serão divulgados posteriormente, assim como mais informações.

Com informações da assessoria