Manaus recebe reforço das tropas federais para garantir segurança no segundo turno

Atendendo ao pedido do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou o envio de tropas federais para reforçar a segurança em Manaus e em outros 11 municípios nos quais haverá segundo turno no próximo domingo (30).

Além da capital amazonense, as tropas federais vão auxiliar o esquema de segurança nas capitais São Luís, Fortaleza, Curitiba e Rio de Janeiro.

No estado do Paraná, as tropas também serão enviadas para as cidades de Maringá e Ponta Grossa.

No Rio de Janeiro, além da capital, a segurança será intensificada nos municípios de São Gonçalo, Nova Iguaçu, Belford Roxo, Duque de Caxias e Niterói.

Primeiro turno

No primeiro turno, o TSE autorizou o envio de tropas federais para 467 municípios de 13 estados: Acre, Alagoas, Amazonas, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Piauí, Paraíba, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Sergipe e Tocantins.

Agência Brasil