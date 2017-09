Manaus recebe ‘Picoca’, jogador profissional de games eletrônicos

Manaus receberá neste sábado(9) o jogador profissional de games eletrônicos, Matheus Tavares, o “Picoca”, que vem como atração especial do Anime Jungle Party. O evento ocorrerá no Amazonas Shopping com entrada gratuita e acontece até domingo (10), das 10h às 22h, no segundo piso do shopping.

Considerado um fenômeno entre os apaixonados por games, “Picoca” é natural de Itabaiana, município de Sergipe. Com quase 500 mil inscritos no seu canal no youtube, ele destacou-se no universo dos games pelas transmissões que faz das partidas em que participa, mostrando habilidade e um jeito irônico bem próprio e especial, na conversa com o público.

“Picoca” já venceu jogadores veteranos como Kami e Takeshi. Atualmente, ele compete por uma das principais equipes de jogos eletrônicos a Pain Gaming.

Premiações

Além da participação de “Picoca” no sábado, o público vai poder se divertir com as finais dos campeonatos da dança coreana KPop, dos jogos Dota 2 e League of Legends e do concurso de Cosplay. As equipes vencedoras do campeonato de League of legends e de DoTa 2 receberão o prêmio de R$ 1.000,00. Os campeões de KPop e Cosplay também receberão R$ 1.000,00.

No evento também será realizado a final do concurso de Cosplay durante todo o fim de semana, de 10h às 19h, os fãs da dança coreana KPOP poderão se apresentar no palco do Anime Jungle Party.

Na programação do final de semana, de sexta-feira (08) a domingo (10) acontece o campeonato de League of Legends. Para quem não se inscreveu na competição, mas quer jogar algumas partidas de Dota 2 e League of Legends, o espaço Arena Games estará liberado de 10h às 22h.

