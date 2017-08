Manaus recebe oficina especializada em atuação cinematográfica

Entre seus trabalhos mais reconhecidos estão “Ensaio sobre a cegueira”, “Xingu” e a mais recente produção brasileira da Netflix “3%” – Divulgação

Não é segredo que a capital amazonense está crescendo nos movimentos artísticos e culturais. A cidade ganha destaque, principalmente, nas produções audiovisuais. Em terras manauenses, pela segunda vez neste ano, a atriz e preparadora de atores Marina Medeiros conta que se interessa cada vez mais em sair do eixo Rio de Janeiro – São Paulo para trabalhar com essa arte.

Há três meses em Manaus, Marina está trabalhando na produção de uma série televisiva chamada “Transviar”, realizada pela amazonense Elen Linth. A série, que aborda a história ficcional de um homem transexual e seus dilemas, será veiculada em 280 canais da TV aberta em todo o Brasil.

Aproveitando sua estadia na capital amazonense, ela vai participar de um bate-papo na Escola de Teatro Interarte, localizada no bairro Parque 10 de Novembro, neste sábado (19). “A ideia é discutir a função do ator, a diferença da forma de atuar no teatro e de atuar em audiovisual”, conta a atriz. “As produções se destacam cada vez mais em Manaus, então vai ser muito interessante trabalhar a atuação aqui”.

Além da discussão inicial, Marina também vai explorar o “Ator Imaginário”, método de atuação desenvolvido por ela e o sócio Christian Duurvoort. Entre seus trabalhos mais reconhecidos estão “Ensaio sobre a cegueira” (Fernando Meirelles), “Xingu” (Cao Hamburger) e a mais recente produção brasileira da Netflix “3%” (César Charlone).

O evento faz parte da iniciativa da Interarte, que vem realizando várias oficinas e cursos voltados para a preparação de atores para TV, cinema e publicidade. “Esse bate-papo é aberto para todos que trabalham no audiovisual, desde atores sem experiência até diretores e roteiristas”, explica Marina.

Para o professor de teatro e um dos donos da escola, Roger Barbosa, a Interarte tem como objetivo usar a arte para ajudar as pessoas a alcançarem um melhor desempenho. “A proposta é uma escola de interpretação que também ajuda pessoas que querem melhorar seu desempenho pessoal, como falar em público, se comunicar melhor e perder a timidez”, diz.

Agenda

O que é? Bate-papo com a atriz e preparadora de atores Marina Medeiros

Quando? 19 de agosto (sábado)

Aonde? Rua Gilberto Freire (antiga av. D), 182, Conj. Shangrilá 4, Parque 10 de Novembro

Quanto? R$20

