Manaus recebe o maior navio de cruzeiros de todos os tempos nesta quarta

Manaus recebe nesta quarta-feira (25) o maior navio transatlântico de todos os tempos. O M/S Queen Victoria traz a bordo 1.997 turistas e 981 tripulantes, totalizando 2.978 pessoas, que serão recepcionadas pelas equipes da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas e da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult).

A operação para receber o M/S Queen Victoria é grandiosa e está sendo monitorada pelo Centro Integrado de Comando e Controle, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (CICC), por meio de várias entidades parceiras (Municipal, Estadual e Federal), entre elas a Secretaria de Segurança Pública e a Polícia Militar. Este é o segundo navio da ‘Temporada de Cruzeiros 2016/2017’.

Para a presidente da Amazonastur, Oreni Braga, o receptivo que os órgãos parceiros realizam na temporada será intensificado, já que este navio está trazendo um número expressivo de turistas e a responsabilidade dobra.

“Nunca recebemos um navio desta magnitude. Todos os órgãos estão focados para fazer o melhor, pois receber bem e garantir a segurança deles significa retorno certo”, disse.

O empresário Eury Barros, da Amazon Explorer (empresa responsável em fazer a operação do navio), disse que a chegada do M/S Queen Victoria abre as portas para a vinda de grandes navios para o Amazonas.

“Estamos muitos ansiosos para esta operação. Nunca Manaus recebeu um navio desse porte e a nossa responsabilidade em fazer um ótimo trabalho é grande”, completou.

Receptivo

No desembarque, os turistas serão presenteados com artesanatos e guias bilíngues para se localizarem durante o passeio na cidade. Os guias serão distribuídos pela Amazonastur e Manauscult, com o apoio dos Centros de Atendimento ao Turista (CATs) localizados no Porto de Manaus e na Avenida Eduardo Ribeiro, ao lado do Teatro Amazonas.

O Queen Victoria é o primeiro navio da Classe Vista de Cruzeiros da Companhia Cunard Line e seu nome é em homenagem a Rainha Victoria. A Classe Vista da companhia também inclui outros dois cruzeiros: o “Queen Mary II” e o “Queen Elizabeth II”. O navio parte nesta quinta-feira (26), e a Temporada de Cruzeiros continua até junho deste ano, com a chegada de mais 12 navios.

