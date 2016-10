Manaus recebe neste domingo terceira edição do ‘Bazar do bem’

Integrantes do projeto ‘Rompendo mais fronteiras’ realizam, neste domingo (9), das 9h às 17h, no Círculo Militar de Manaus (Cirman – avenida Agulhas Negras, Chapada, Zona Centro-Sul), a terceira edição do ‘Bazar do bem’, evento que busca arrecadar fundos para a realização de ações de cunho social na capital, além de gerar renda a microempresárias de diversos segmentos.

Uma das idealizadoras da atividade, Adriana Haas Villas Bôas explica que a ideia é que parte da renda do bazar seja revertida à produção de almofadas para apoio de braço, que serão doadas a portadoras de câncer de mama submetidas a mastectomia (retirada parcial ou total da mama), e podem auxiliar na recuperação durante o processo pós-cirúrgico. A ação é alusiva à campanha “Outubro Rosa”, que acontece simultaneamente durante este mês em várias partes do mundo.

Adriana explica que as almofadas terão o formato de coração, modelo que vem sendo adotado em várias partes do Brasil, por ter sido projetado especificamente para auxiliar na recuperação de pacientes oncológicas submetidas à cirurgia de retirada da mama. O utensílio serve para o descanso dos braços, quando encaixado nas axilas, e já é utilizado em unidades de referência em cancerologia como forma de ajuda às pacientes.

Preços acessíveis

A proposta do “Bazar do bem” é comercializar diversos objetos ligados, inicialmente, à moda, culinária, artesanatos, entre outros, a valores acessíveis, fazendo com que as expositoras lucrem e doem parte da receita ao projeto “Rompendo mais fronteiras”. “Eu as deixo bem à vontade para doarem o valor que acharem que devem. Eu me uni a uma amiga, Jessica Bonfadini, e juntas tentamos levar a maior variedade possível de objetos para a exposição”, comenta Adriana Villas Bôas.

Entre os itens que estarão à venda estão artesanatos, utensílios domésticos, maquiagens e cosméticos, além de alimentos variados, inclusive que poderão ser consumidos no próprio local durante as refeições do dia, a contar do café da manhã. “Nesta edição, também providenciamos brinquedos para entreter a criançada enquanto as mamães vão às compras”.

A entrada no bazar custará R$ 2 e o pagamento é opcional. Todo o valor será destinado a ações sociais. “Na ocasião do evento, também aceitaremos doações de materiais de higiene pessoal e brinquedos, que serão destinados a pacientes em tratamento de fissuras labiopalatais da Fundação Hospital Adriano Jorge”.

O projeto

De acordo com Adriana Villas Bôas, o desenvolvimento do projeto surgiu em 2015, a partir da ideia de aliar empreendedorismo, geração de receita e ações beneficentes em diversas áreas. “Eu e a Karina Chacon Brasil, parceira na realização dessas ações, criamos o projeto ‘Rompendo mais fronteiras’ e ainda um perfil na rede social Facebook (facebook.com/rompendoasfronteiras), para chamar a atenção das pessoas e atrair mais colaboradores à causa social”, destaca.

Mas, em um cenário de crise econômica que assola todo o país, o projeto ficou comprometido e algumas iniciativas pessoais foram consideradas “emergenciais” para a manutenção do projeto.

“Por conta das dificuldades financeiras para manter o projeto, decidi, como fundadora, vender tudo que ganhei de presente de casamento e que ainda nem havia usado, para dar continuidade às ações”, explica Adriana. “Em seguida, criei um grupo no WhatsApp chamado ‘Desapegos do bem’, que inspirou a realização do bazar. Logo depois, lançamos o ‘Bazar do bem’, que tem dado certo e ajudado muitas pessoas que precisam”, completa a empreendedora.