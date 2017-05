Manaus recebe jogos da Seleção Brasileira Feminina e a Masculina e Open de Praia

Manaus vai ‘respirar’ vôlei nos próximos meses. Isso porque, no dia 30 de maio, o público poderá conferir na Arena Amadeu Teixeira, na Rua Loris Cordovil, bairro Flores, Zona Centro-Sul da capital, o embate entre Brasil x República Dominicana, pelo feminino, e no dia 15 de agosto tem Brasil x EUA, pelo masculino. Além disso, de 15 a 19 de novembro será a vez da praia da Ponta Negra, Zona Oeste, sediar o Open de Vôlei de Praia, com a presença de campeões olímpicos.

O anúncio sobre os jogos de quadra e sobre o Open de Praia foi feito na tarde desta terça-feira (2), e participaram da solenidade o diretor executivo da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), Ricardo Trade, o titular da Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), Fabricio Lima, e o presidente da Federação Amazonense Vôlei (FAV), Tadeu Picanço.

Os jogos de quadra serão amistosos e vão servir de preparação para alguns campeonatos, como Mundial, Sul-Americano e Grand Prix. Ambas as partidas na Arena Amadeu Teixeira terão início às 20h (horário local), e o piso utilizado será o mesmo da Superliga de Vôlei, que ocorreu em Manaus em novembro de 2016, janeiro e fevereiro deste ano.

O início e pontos de vendas de ingressos serão anunciados posteriormente. O Open Feminino e Masculino terá entrada gratuita e os horários dos jogos serão divulgados nos próximos meses. Para esta competição, uma arquibancada para cinco mil pessoas será montada no complexo de areia. O evento é válido pela terceira etapa da temporada.

A grande expectativa, agora, fica por conta da convocação dos nomes que vão disputar os amistosos de quadra. O certo, é que antes mesmo de saber quem vai atuar em quadra, o público já pode comemorar a presença do treinador da seleção brasileira feminina de vôlei e tricampeão olímpico, José Roberto Guimarães, e do comandante do time masculino Renan Dal Zotto. Os dois estarão pela primeira vez em Manaus frente aos times canarinhos.

CBV quer levar modalidade a todo o país

Para o diretor executivo da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), Ricardo Trade, os eventos em Manaus representam a campanha da entidade em descentralizar o esporte e levar a modalidade para os quatro cantos do País. Ainda segundo Trade, a estrutura encontrada em Manaus e apoio da população em outros eventos já realizados, foram pontos relevantes para que a capital amazonense fosse presentada com eventos importantes do calendário.

“O Amazonas terá aqui, nos próximos meses, o melhor do vôlei. Teremos adversários aqui de renome, principalmente os Estados Unidos, que nos fazem melhorar como seleção. O nosso circuito de vôlei de praia, por exemplo, é o melhor do mundo tanto em relação a premiações quanto a jogadores, e nossa intenção é levar o esporte para todo o Brasil. Estamos felizes com as parcerias fechadas e posso dizer desde já que nosso vôlei, com apoio dos nossos patrocinadores, está pronto para o s treinamentos e ciclo olímpico que está pela frente”, disse.

De acordo com o secretário Fabrício Lima, as conversas para que a Cidade recebesse os amistosos iniciou no final do ano passado e a boa aceitação da população quanto a Superliga foi essencial para o sucesso da negociação. Além disso, o titular fez questão de ressaltar que 20% da bilheteria de quadra, que pertence à CBV, será repassada à Sejel, que fará a doação do recurso à Federação Amazonense de Vôlei (FAV).

“A Superliga foi um sucesso desde o seu primeiro jogo em Manaus. Rebemos aqui São Caetano, Praia Clube e Rexona, e a população abraçou os times desde a chegada no aeroporto. Isso causou uma ótima impressão à CBV e foi a partir daí que começamos a conversar sobre a vinda desses jogos, que tenho certeza que tambem serão bem aceitos pelo público. Pelos dois eventos, aliás, a Sejel terá direito a vinte por cento da renda e passaremos este benefício à Federação, com intuito de prestar apoio a entidade em relação ao seu calendário local”, destacou Lima.

