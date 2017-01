Manaus recebe jogo da Superliga de Vôlei em fevereiro

Manaus já provou que quando o assunto é vôlei, a população não só entende da modalidade, como é fã. Nos dois últimos jogos pela Superliga Feminina na capital amazonense, em novembro de 2016 e janeiro de 2017, quase 9 mil pessoas prestigiaram as estrelas do esporte em quadra. Esse número promete crescer, ainda mais, com a partida marcada para o dia 3 de fevereiro entre São Cristóvão Saúde/São Caetano (SP) x Rexona-Sesc (RJ), os quais os ingressos já começam a ser vendidos na próxima segunda-feira (16), das 9h às 18h, na bilheteria da Arena Amadeu Teixeira.

Com apoio do governo do Amazonas, via Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), o terceiro jogo da maior competição de vôlei nacional coloca frente a frente uma equipe paulista e outra carioca, sendo que o Rexona é o atual campeão da Superliga e corre atrás do seu 12º título. Enquanto isso, o São Caetano briga para fechar o ano entre os oito melhores da competição.

Para a temporada 2016/2017, o Rexona manteve a mesma base da equipe campeã da última edição e segue com nomes de destaque internacional, como do próprio técnico Bernardinho, que tem um currículo invejável, como os 16 anos que passou à frente do time canarinho. O comandante ainda é dono de seis medalhas Olímpicas pela seleção brasileira, sendo pela equipe masculina dois ouros em Atenas 2004 e Rio 2016, duas pratas em Pequim 2008 e Londres 2012 e pelo time feminino dois bronzes nos Jogos de Atlanta 1996 e Sydney 2000. Ele também ostenta três títulos mundiais conquistados pelo vôlei masculino (2002, 2006 e 2010) e conseguiu oito vezes o título da Liga Mundial, transformando o Brasil no maior ganhador do torneio.

“Vai ser um prazer receber, novamente, a Superliga em Manaus, ainda mais essas duas equipes com histórias de sucesso. O Rexona, que deve mexer com os ânimos do público, além do Bernardinho, tem a levantadora Roberta, a oposta Monique, as centrais Carol e Juciely, a ponteira Gabi e a líbero Fabi, que é bicampeã olímpica e coleciona fãs de várias gerações. Tenho certeza que a receptividade dos amazonenses vai, mais uma vez, não só impressionar as atletas, como também aqueles que vêm acompanhando a trajetória do nosso Estado em se fortalecer como sede desta importantíssima competição”, destacou o titular da Sejel, Fabrício Lima.

O São Caetano, pode-se dizer, já virou “íntimo” de Manaus. Essa é a terceira vez que a equipe do ABC paulista virá à capital amazonense. Dos dois jogos, a equipe ainda não conseguiu pontuar por aqui e, agora, a meta vai ser sair da terrinha baré virando o jogo. O time é comandado pela sexta temporada consecutiva pelo treinador Haírton Cabral e o grupo passou por mudanças e conta com a experiente levantadora Diana com as atacantes Angélica e Nikolle e a central Andressa.

Atualmente, o Rexona lidera a tabela da Superliga com 34 pontos, somando um total de 12 jogos, com 11 vitórias e uma derrota. Enquanto que o São Caetano está na décima colocação com 12 jogos, ao vencer três jogos e perder nove partidas.