Manaus recebe implantação de mais de 220 km de drenagem

Mais de 220 quilômetros de rede de drenagem profunda foram implantados em toda a cidade nos últimos quatro anos, além de aproximadamente 360 quilômetros de drenagem superficial – um trabalho que envolve a instalação de sarjetas, meio-fio e canaletas. As ações visam preparar a cidade para um melhor escoamento da água da chuva.

Complementando o trabalho de drenagem, foram instaladas, ainda, 3.325 caixas coletoras por todas as Zonas de Manaus. “Nossa meta é intensificar esse trabalho para melhorar cada vez a qualidade de vida da população de Manaus”, disse o subsecretário de serviços básicos da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), Antônio Peixoto.

A ações da prefeitura nesta área estão focadas na recuperação e construção de novas linhas de drenagem, ampliação das redes com a inserção de tubos mais largos, substituição de material comprometido, entre outras obras que hoje têm valor e significado real nas comunidades.

No Jorge Teixeira, Zona Leste, por exemplo, a implantação de 970 metros de rede de drenagem profunda na Rua Nova Jerusalém mudou a vida de quem reside na área. A nova canalização e a construção de seis caixas coletoras hoje facilitam a vazão das águas das chuvas.

Ainda no bairro Jorge Teixeira, os moradores do Beco Castanheira ganharam uma rua após os serviços de terraplanagem, imprimação e asfaltamento. A obra beneficiou, principalmente, os alunos da Escola Municipal Esmeralda dos Santos Bessa, que agora conseguem percorrer o trecho até a escola sem o risco de ficarem pelo caminho.

Na Zona Norte, a Avenida Francisco de Queiroz recebeu a instalação de uma nova rede de drenagem com 600 metros de extensão. Na Rua Sete de Setembro, bairro Colônia Terra Nova 2, foram implantadas tubulações de coleta das águas pluviais em uma extensão de 400 metros, além da construção de 30 caixas coletoras.

A área central da cidade também foi assistida. A rede de drenagem existente entre as ruas Tapajós e Tarumã se tornou pequena para a demanda. A solução da prefeitura para a área foi dobrar a capacidade de vazão das águas pluviais com a implantação de 90 metros de novos tubos com mais de um metro de largura. Outras áreas da cidade também receberam os serviços.

