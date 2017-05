Manaus recebe III Encontro Regional de Travestis, Transexuais e Homens Trans

Nos dias 16, 17 e 18 de maio, acontecerá em Manaus o III Encontro Regional de Travestis, Transexuais e Homens Trans, com o Tema: “Construindo Estratégias, Resistindo aos Preconceitos e Garantindo a Cidadania”. Com abertura no dia 16 de maio, às 18h, o evento acontece no Auditório da Defensoria Pública Estadual (DPE), na Rua 24 de maio, 3221 – Centro.

De acordo com a assessoria, o encontro tem o objetivo de promover o enfrentamento da epidemia das DSTs/HIV/AIDS e Hepatites Virais, além de promoção dos direitos humanos das pessoas Travestis, Transexuais e Homens Trans da Região Norte.

Representantes dos Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Tocantins e dos municípios do Amazonas: Itacoatiara, Manaus, Manacapuru, Presidente Figueiredo, Parintins, Rio Preto da Eva, Iranduba e Tabatinga, participarão do encontro.

Discussões e debates, para criação de demandas e políticas públicas que assegurem a saúde, a educação, cultura, a segurança e a integridade humana das pessoas trans estarão em pauta, bem como a formação de novas Lideranças do Movimento Social de Travestis, Transexuais e Homens Trans na região.

Com informações da assessoria