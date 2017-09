Manaus recebe grandes nomes das redes sociais no ‘Congresso Vendas Digitais’

O evento inicia no próximo dia 11 – Divulgação

Com o advento das novas tecnologias de comunicação e marketing, as vendas através da internet são uma realidade incontestável. O mundo corporativo já percebeu a necessidade de inserir no âmbito das redes e mídias sociais digitais de forma estratégica, sempre buscando formas de inovar e mensurar os resultados de suas ações. Para atender a esse novo cenário contemporâneo, a Amazon Business Coaching e PUMP Entertainment vão trazer à Manaus o Congresso Vendas Digitais – Edição Norte, nos dias 11 e 12 de setembro, das 14h às 22h.

O objetivo é mostrar aos profissionais que é necessário pensar em novos métodos de conversões de vendas, usando as redes sociais como estratégia e experiências vividas, em acertos e erros, compartilhando com o público, com toda a expertise do seu dia a dia unindo o conteúdo à prática.

Leia também: Novas tecnologias são importantes durante o processo de alfabetização

O evento, que acontece no Teatro Manauara, localizado na avenida Mário Ypiranga, Adrianópolis, Zona Centro-Sul, reunirá os profissionais mais experts da área, Renan Pessoa, Juliano Kimura, AnaTex, Denis Bai e Sandro Magaldi.

Como participar?

Os passaportes para participar do evento estão disponíveis através dos sites www.cvd2017.com.br, e www.aloingressos.com.br; também podem ser adquiridos nas lojas Calvin Klein do Amazonas Shopping e Manauara Shopping; e o segundo lote custa R$ 287,00 (Gold), e R$ 870,00 (VIP) e podem ser parcelados no site em até 6x (Gold) e 10x (VIP) nos cartões VISA ou Mastercard.

Os interessados em participar do evento possuem duas opções para adquirir seu passaporte: O passaporte Gold, que oferece ao participante terá acesso aos dois dias de evento com pulseira Gold, palestras bônus, acesso à exposição dos parceiros e networking com os participantes. Já os participantes que adquirirem o passaporte VIP terão acesso aos dois dias do evento com pulseira vip, Area VIP Premium no foyer do evento, palestras extras, incluindo palestras nacionais, com interação com os palestrantes.

O participante VIP ainda terá coffee break premium à noite, um almoço em um restaurante da cidade com a participação dos palestrantes do evento, além de materiais e e-books exclusivos e aulas online com Renan Pessoa e Juliano Kimura.

Para mais informações você pode entrar em contato pelos telefones (92) 3018-0001/ 98282-6099.

Instrutores

Renan Pessoa se destaca em eventos corporativos e palestras. Fez vários cursos de vendas e atendimento ao cliente no Brasil e nos Estados Unidos. Tem um currículo forte nas áreas de liderança, Inteligência emocional, finanças, entre outras.

Juliano Kimura foi eleito o melhor profissional de redes sociais. Ganhou o Prêmio de inovação 2015 e 2016 pela Associação Brasileira de Comércio Eletrônico – ABCOMM. Foram centenas de palestras nos maiores e mais variados eventos no Brasil.

Ana Tex é empreendedora, palestrante e consultora em marketing digital e novas mídias. Com presença constante nos mais importantes eventos do setor. Reconhecida por entender as novas tecnologias e transmiti-las de forma simples, rápida e descomplicada.

Denis Bai Responsável por criar o Tube Academy já conseguiu mais de 10 mil clientes através da internet. Criou campanhas de âmbito nacional e internacional com celebridades como Roberto Shinyashiki, o Lobo de Wall Street (Jordan Belfort) e T. Harv Eker (MMI).

Sandro Magaldi é CEO e co-fundador do meusucesso.com, onde criou uma startup dedicada a incentivar o empreendedorismo no Brasil por meio da apresentação de Estudos de Caso com empreendedores bem-sucedidos. Eleita a melhor empresa de serviços de assinatura do Brasil em 2017 no Assinatura Awards. No projeto, entrevistou e estudou em profundidade a trajetória de mais de 20 empreendedores brasileiros, como Ozires Silva, Flávio Augusto da Silva, Caito Maia, Alexandre Costa, Carlos Wizard entre outros.

Com informações da assessoria

Leia Mais

Venda de celulares e computadores cresce no 2º trimestre, indica IDC

Servidores em Manaus poderão contribuir para formulação de plano de cargos e salários

Ex-ministro Geddel é levado pela PF após descoberta de apartamento com mais de R$ 51 milhões em Salvador