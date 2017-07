Manaus recebe feira gratuita de diabetes no próximo sábado

É fundamental fazer exames para verificar o nível de glicose no sangue por meio do exame glicemia de jejum anualmente – fotos: Divulgação

A Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) com o apoio da WDF – World Diabetes Foundation e parceria com a ADJ (Associação de Diabetes Brasil) vai realizar de 18 a 22 de Julho, em Manaus (AM), uma edição de extensão do Projeto Educando Educadores Sem Fronteiras, que tem como objetivo qualificar os profissionais que lidam com a população da rede básica de saúde para utilizar a educação em diabetes como principal forma de conseguir a adesão ao tratamento e melhoria da qualidade de vida de seus portadores, nas regiões mais distantes do Brasil.

O projeto é um Curso de Qualificação em Educação em Diabetes e terá também apoio do DABE (Departamento de Atenção Básica e Ações Estratégicas) da Secretaria de Estado da Saúde do Amazonas e é destinado aos profissionais de saúde da rede pública com carga horária de 40 horas.

O evento será realizado no Hotel Da Vinci, (Bairro de Adrianópolis) e no dia 22, sábado, será realizada uma Feira de Saúde pelos alunos com a orientação da equipe do Projeto (no Parque Municipal do Idoso das 9h às 13h – Rua. Rio Mar, S/N – Nossa Senhora das Graças).

Na feira de saúde, que é gratuita e direcionada para a população em geral, serão realizados testes de glicemia capilar (ponta de dedo), avaliação do índice de massa corporal (IMC) e orientação alimentar. As informações e exames serão realizados pelos próprios alunos do curso.

Peso está muito elevado pode ser fator de risco para o surgimento de doenças como diabetes, hipertensão e colesterol alto

O Projeto Educando Educadores Sem Fronteiras em Manaus tem como coordenação científica a médica Claudia Pieper.

Sobre a Sociedade Brasileira de Diabetes

A Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) é uma associação civil, sem fins lucrativos e foi fundada em 1970. Tem como membros médicos e outros profissionais de saúde com interesse em diabetes mellitus. Filiada à International Diabetes Federation (IDF), tem como missão contribuir sempre para a prevenção e tratamento adequado do diabetes, disseminando conhecimento técnico-científico entre médicos e profissionais de saúde para conscientizar a população a respeito do diabetes visando a melhora da qualidade de vida das pessoas com diabetes.

Objetivo é colaborar com o Estado na formulação e execução de políticas públicas voltadas para a atenção correta dos pacientes e redução significativa do número de indivíduos com diabetes em nosso país. Além disso, ser reconhecida nacional e internacionalmente como uma instituição-referência e um centro de saber e informação em diabetes, orientada por princípios de ética e transparência e por uma conduta médica e social desvinculada de qualquer interesse pessoal, financeiro ou corporativo.

