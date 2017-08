Manaus recebe esquenta da Parada Gay neste fim de semana

O esquenta da parada gay em Manaus costuma movimenta o Centro da cidade – Márcio Melo

Antecedendo a programação da Parada Gay 2017, o grupo LGBT de Manaus realizará o esquenta da XVII Parada LGBT 2017. O evento acontece neste domingo (27), a partir das 17h, na Avenida 7 de Setembro, no Centro. A programação inclui concursos e shows musicais de DJs e bandas locais.

A festa iniciará às 17h, com o concurso que irá escolher as personalidades que representam a comunidade LGBT: Lésbica, Gay, Travesti, Transexual e Drag queen. A abertura do concurso será feita pela ‘Top Drag’ Jeanny Ross.

O evento terá shows com os DJs Gabriel Medeiros e Rhanna Evans, além das bandas locais ‘Impacto’ e Forró ‘Já Kero’. Na entrada, a organização do evento estará colhendo alimentos não perecíveis que serão destinados Pa casa de amparo social Frei Mário Monaceli, para as pessoas portadoras do vírus HIV/ AIDS.

Serviço

O que: Esquenta da XVII parada LGBT 2017

Quando: Neste domingo, 27/08

Horário: Das 17 as 0h

Onde: Avenida 7 de setembro, Centro

Com informações da assessoria

