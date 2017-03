Manaus recebe especialistas em Marketing Digital para discutir estratégias de negócios

Manaus foi escolhida para abrir a temporada anual do Meeting Digitalks. O evento, que em 2017 irá percorrer oito cidades brasileiras para discutir estratégias de negócio e empreendedorismo com especialistas, será realizado na capital amazonense nesta quinta-feira (16), de 15h às 20h, no Bodega da Vila, localizada na rua Vila Amazônia, bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul, e tem parceria entre a Digitalks e o Amazonas EM TEMPO.

A inscrição deve ser feita no site da Digitalks.

O Meeting une conteúdo e networking para a geração de negócios locais por meio de participação de especialistas do Marketing Digital dos principais players de mercado.

Entre os principais assuntos abordados no encontro são ‘Mercado Digital no Brasil’, ‘Estratégias de Performance: como alavancar as vendas online’ e ‘O que esperar do Mercado Digital em 2017 e como otimizar estratégias’.

O Meeting se transformou numa das mais importantes ferramentas de negócios pois permite a troca de experiências entre especialistas de todo o país, tudo isso num ambiente arrojado e intimista, que possibilita o networking e a troca de ideias. Neste contexto, Manaus tem um papel bastante significativo no mercado digital, com importantes players, por isso é a capital que irá representar a região norte do país”, declara Flavio Horta, diretor do Digitalks.

Programação

15h: abertura e credenciamento;

15h20: Palestra com Gabriela Manzini (Digitalks) – “O mercado digital no Brasil: um panborama de negócios e direcionamentos”.

15h50: Palestra com Andressa Scasso (Mercado Livre) – “Estratégias de perfomance: como alavancar suas vendas online);

16h20: Painel com Adriano Frós (WIX.com), Arnaldo Rocha (Neotrends), Daniel Galvão (CRP Mango), Fabio Almeida (Gamned), Fátima Silana (Buzzmonitor/E.life Group), Juliano Marques (VE Interactive), Luiz Eduardo Leal (Rumo), Núbia Mota (VTEX) – “Marketing Digital: o que nos espera em 2017 e como otimizar nossas estratégias?”;

18h: Networking e Digichopp;

20h: encerramento

A empresa

O Digitalks, com um seleto grupo de especialistas, oferece cursos de capacitação e compartilha um vasto conhecimento do segmento digital. Até hoje, a empresa já qualificou mais de 15 mil profissionais em todas as capitais do Brasil.

Desde 2009, o Digitalks realiza eventos em todo o Brasil, dissemina conteúdo em diversos canais de comunicação –incluindo portal de notícias, revista e TV Online–, realiza cursos de capacitação e conecta pessoas, incentivando a geração de negócios sólidos. Integrante do mesmo grupo corporativo do iMasters e E-Commerce Brasil, a empresa tem como objetivo fomentar o setor digital.

Dentre os eventos que o Digitalks produz e organiza, destacam-se: Fórum de Marketing Digital / Meeting Digitalks; Expo Fórum de Marketing Digital; Conferências temáticas da área de Digital; CMO Digital Marketing Weekend e Missões executivas internacionais.

Com informações da assessoria