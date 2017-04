Manaus recebe curso para capacitar profissionais em redes sociais

O marketing digital é um dos mercados mais promissores e atrativos para empresas que desejam investir em relacionamento e publicidade. É preciso estar preparado para encarar tudo que a internet proporciona. Mas qual a melhor forma de se posicionar? Quem é o público que se interessa por sua empresa? Qual conteúdo postar? Em qual plataforma?

Para ajudar profissionais de marketing, social medias, empresários, publicitários, comunicadores e o público em geral, o Dica Digital elaborou um workshop composto por muito bom-humor e conteúdo. O objetivo é ensinar de maneira direta e sem “enrolação” como atuar em mídias sociais. “Vamos mostrar a base para um trabalho que realmente traga resultados para empresas que desejam explorar as redes”, pontua Janderson Martins, diretor do portal.

O conteúdo será ministrado pelo professor Dih Araújo. Ele é designer formado pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam), pós graduado em Publicidade, Propaganda e Marketing, é supervisor de mídias digitais no grupo Rede Amazônica e tem vasta experiência com palestras com conteúdos de Marketing Digital. É também responsável pelo “Na Parada Manaus”, um Guia do Transporte Coletivo que hoje é o principal canal de comunicação do segmento na região Norte

O curso acontecerá dia 22 de abril das 9h às 17h, na Impact Hub,na avenida Efigênio Salles, 1299, no Aleixo, na Zona Centro-Sul de Manaus. O investimento é de R$ 100. Informações e inscrições pelo telefone (92) 99212-1092 ou WhatsApp 98838-3554.

