Manaus recebe congresso esportivo a partir de sexta

O 7° Congresso ENAF 2017, o maior congresso do Brasil de Sport, fitness e saúde, que acontece em quase todas as cidades do Brasil chega mais uma vez a Manaus, nos dias 21, 22 e 23 de abril, no shopping Manaus Plaza, localizado na avenida Djalma Batista – Chapada, das 9h às 22h. A novidade desta edição são as aulas gratuitas para a população durante o evento, ou seja, as pessoas podem ir fazer aulões de danças, zumba e outras atividades ao longo do congresso.

O ENAF tem como missão promover cursos de aperfeiçoamento e atualização nas áreas em questão, proporcionando excelência profissional, oportunidade de negócio e visão de referência nacional em eventos de saúde, bem-estar, fitness e esporte, através do fortalecimento da marca.

Este ano o evento disponibilizará vários cursos específicos funcionais, como o treinamento funcional, a evolução da calistenia, ou seja, a educação antiga, tipo pé de chinelo, o treinamento funcional vem para melhorar a capacidade física e a funcionalidade do indivíduo no seu dia a dia, onde através da avaliação física podemos avaliar qual o treinamento que o indivíduo necessita. O congresso também contará com atividades especiais para a terceira idade, com os cursos voltados para a turma do cross fitness, os cursos que são voltados para a turma aquática, da turma da parte de nutrição e para a turma de esporte e corridas.

De acordo com o prof. Leonardo Bezerra, um dos organizadores e professor do congresso, o evento engloba toda a área de educação física, desde as atividades lúdicas de escola, as atividades de rua, como corridas, treinamentos, como as atividades em si de academias e fitness. E no segmento profissional, entra o cross fitness, que está classificado como área profissional, a corrida e a corrida. Estes cursos servem abrir a mente de como montar treinamentos específicos para aquela modalidade indicada para cada indivíduo.

O evento também disponibilizará o Expoenaf – que é uma feira, onde são expostos itens para os profissionais de educação física, os equipamentos para academias em geral, para os domésticos, condomínios, para equipar efetivamente academias, roupas para malhação, acessórios em geral para o pessoal que é da área.

Este ano comparecerão vários palestrantes renomados, como o professor Dilmar Guedes, ele é mestre da saúde da Unesp, é o cara dos treinos de musculação, hipertrofia muscular e força muscular, um dos nossos grandes nomes do evento, onde será o maior curso, com capacidade para 300 pessoas. Ele vai ministrar as novas técnicas de como fazer um treinamento de musculação, quais são as séries e repetições, com treinamentos específicos e sobre o bodybuilding, que ensina como ser um fisiculturista. Contaremos também com o professor Denis Foschini, que é doutor na questão do personal Coaching que é a história de eu cuidar de você, ele vem especificar como o personal treinner vai junto com o aluno melhorar suas estratégias de treinamento, fazer com que você acompanhe e perceba seus objetivos de treinamentos, quais são seus objetivos de metas emocional, profissional e física, vai ensinar também o atleta a virar um fisiculturista, a pessoa sedentária a virar uma pessoa de saúde mais ativa e aquele que só quer cuidar da saúde por si só.

Também serão apresentadas no congresso as novas metodologias de treinamento de ginástica, o que bomba nas academias e nas praças públicas. O curso de Workout, que são várias aulas para abrir a mente do profissional em relação ao o que eu posso fazer em uma sala de aula, eu posso ser um professor de dança e ao mesmo tempo posso ser um professor de treinamento funcional, como poderei também ser professor de um programa ou de uma atividade específica.

O congresso abordará a questão do treinamento funcional integrado, que virou uma febre nas praças, e o curso será ministrado pelo prof. Kenji Takahashi, que ensinará as novas metodologias e treinamentos de como trabalhar com ou sem material o treinamento funcional.

A equipe de palestrantes será composta por professores amazonenses como a profa. Erika Lins, muito conceituada nas atividades aquáticas, que ministrará técnicas e estratégias para serem aplicadas em escolinhas de natação e o prof. Leonardo Bezerra, com as atividades de fitness e danças, além de ser um dos organizadores do evento desde a primeira edição. Também teremos cursos voltados para os gestores de academias, com o prof. Chistian Munaier.

As inscrições podem sendo feitas pelo site do Enaf ou nos pontos de inscrições, localizados no Espaço LM fitness, na rua Varsóvia, 23, conjunto Campos Elíseos, Planalto; e nas Lojas Hiper Sport – DB Japiim, DB Ponta Negra, Sumaúma Park Shopping, Plaza Shopping e Uai São José. Mais informações podem ser obtidas pelo número (92) 3090-1626 ou pelo email: faleconosco@enaf.com.br.

Com informações da assessoria