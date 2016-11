Manaus recebe a nova turnê de O Rappa

Em turnê inédita, O Rappa mostra fôlego para se apresentar pelo Brasil no formato do novo CD e DVD “O Rappa – Acústico Oficina Francisco Brennand”. Em Manaus, o show acontece no dia 3 de dezembro, no Studio 5.

Independentemente do novo formato, o grupo não perde sua essência – motivo pelo qual uma verdadeira multidão de fãs cruza o país com suas letras na ponta da língua. “É um acústico diferente, para cima”, define Falcão.

A banda

Fortalecido pelo reconhecimento nos palcos (dos quais praticamente nunca saiu), O Rappa faz parte do seleto grupo de bandas que transcendeu seus 20 anos de estrada. Com mais de 3 milhões de discos vendidos, o grupo – formado por Marcelo Falcão, Lauro Farias, Marcelo Lobato e Xandão – representa o grito das ruas, as emoções do cotidiano difícil, o apreço pela vida digna. São dez álbuns lançados, muitos prêmios conquistados (recordes de prêmios em videoclipes até hoje) e diversos discos de ouro, platina e diamante, além de muita história para contar.

O mais novo capítulo aconteceu no Recife – cidade com que a banda tem uma relação desde os tempos do Festival Abril Pro Rock e que se mantém até hoje com o sucesso absoluto dos últimos shows na região, como o do Marco Zero, durante o Carnaval de 2015. Recentemente, O Rappa lançou um CD e DVD ao vivo gravado na Oficina Brennand, na capital pernambucana. Os quatro integrantes se apresentam numa lindíssima galeria de arte a céu aberto, que pela primeira vez recebeu um show desse porte, para gravar o primeiro eletroacústico do grupo.

O repertório traz 17 músicas: quatro inéditas, além de clássicos dos álbuns “Nunca Tem Fim” e “Sete Vezes”, sem deixar de fora hits da carreira do grupo. A histórica oficina abriga as criações do escultor e artista plástico Francisco Brennand, de 89 anos, que esteve presente nas gravações e deu sua “benção” ao novo projeto d’O Rappa.

Nesse CD e DVD, o grupo usa instrumentos diferentes nos arranjos, como guitarra de 12 cordas, clavinete, piano elétrico, escaleta e os steeldrums (tambores de aço), muito usados na música caribenha.

“Uma coisa mais crua, mas sem perder a identidade do nosso som”, afirma o guitarrista Xandão, em texto divulgado para a imprensa. O DVD, dirigido por Lírio Ferreira (O Baile Perfumado), é filmado de forma diferente, com cenários que se seguem em diversos lugares do Recife e também em intimidades de palco, camarim e barco. Um registro histórico muito interessante, pela riqueza das obras e palavras de Brennand que transcendem o seu tempo e pela riqueza artística de O Rappa e seus convidados especiais da região (rapper RAPadura, Rafinha Bravoz e de João do Pife e Marcos do Pífano).

Por sua coerência musical e postura engajada, O Rappa permanece sendo uma das mais influentes e respeitadas bandas da música brasileira contemporânea. Seus integrantes têm lutado contra a desigualdade social, atuando em diversas frentes, seja no financiamento de projetos que estimulem a inclusão de jovens colocados à margem da sociedade ou no recrutamento de atores de comunidades carentes para participar de seus clipes.