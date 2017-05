Manaus recebe a 11ª Mostra de Cinema e Direitos Humanos a partir desta segunda

De 22 e 26 de maio, Manaus vai receber a 11ª Mostra de Cinema e Direitos Humanos. Nela, serão exibidos filmes com temáticas que envolvem questões relacionadas aos direitos humanos. As sessões serão gratuitas e estarão em cartaz, a partir da próxima segunda-feira(22), às 18h30, no Les Artistes Café Teatro, localizado na Av. Sete de Setembro, 377 – Centro.

A Mostra é uma iniciativa do Ministério dos Direitos Humanos e Instituto Cultura em Movimento – ICEM, em parceria com a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos (Semmasdh), e a produtora local Amazon Film.

O objetivo da mostra cinematográfica é consolidar a cultura e a educação em Direitos Humanos, abrindo espaço para debate e discussão por meio da linguagem audiovisual, contribuindo para o exercício da solidariedade, do respeito às diversidades e da tolerância.

No lançamento serão exibidas duas sessões da mostra panorâmica, dos filmes “Depois que Te vi”, de Vinícius Saramago, que aborda os direitos da pessoa com deficiência através da vida de um autista que muda metodicamente sua rotina, quando ele sai para fazer uma entrega e vê uma menina passar de bicicleta.

Outro filme da noite será o documentário “De que lado me olhas”, de Ana Carolina de Azevedo e Helena Sassi, sobre a temática diversidade de gênero, onde sete pessoas oferecem diferentes perspectivas sobre uma importante realidade desconversada.

Com informações da assessoria