Manaus recebe 11ª Mostra de Cinema e Direitos Humanos

A abertura da 11ª Mostra de Cinema e Direitos Humanos em Manaus, aconteceu na noite desta segunda-feira, 22/5, no Les Artistes Café Teatro, centro da capital.

No lançamento foram exibidas duas sessões da mostra panorâmica: o filme “Depois que Te vi”, de Vinícius Saramago, que aborda os direitos da pessoa com deficiência através da vida de um autista que muda metodicamente sua rotina, quando ele sai para fazer uma entrega e vê uma menina passar de bicicleta.

Outro filme da noite foi o documentário “De que lado me olhas”, de Ana Carolina de Azevedo e Helena Sassi, sobre a temática diversidade de gênero, onde sete pessoas oferecem diferentes perspectivas sobre uma importante realidade desconversada.

Para o representante do Instituto Cultura em Movimento (Icem), Leonardo Franco, chegar mais uma vez à cidade significa levar os direitos humanos de norte a sul do país. “Trazer essa mostra para Manaus mais um a vez é muito importante.Teremos aqui uma mostra com 37 filmes e algumas seções de debate sobre os temas abordados na programação. Ficamos muito felizes em ter um bom público na estreia”, disse o representante do Icem.

Programação

As sessões são gratuitas e estarão em cartaz, no período de 22 a 26 de maio, no Les Artistes Café Teatro, onde serão exibidos diversos filmes com temáticas que envolvem questões dos direitos humanos como: intolerância religiosa, diversidade de gênero, igualdade racial, pessoa com deficiência, guerra, refugiados, entre outros.

Nesta terça-feira, 23/5, foi a vez da categoria mostrinha que inicia as sessões a partir das 10h. Os filmes que estarão em cartaz são: “Iemanjá Yemoja – A criação das ondas”, de Célia Harumi, curta que conta a história de Iemanjá, a Rainha do Mar, que recebe de Olodumare o poder de devolver à terra as sujeiras jogadas pelos homens na água. O outro filme será “Imagine uma Menina com Cabelos de Brasil”, de Alexandre Besorte, que retrata a viagem de aceitação de uma menina com seu cabelo, além das animações da turma da Mônica dos filmes Nana Nenê e Mônica Freestyle.

Com informações da assessoria