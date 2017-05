Manaus Previdência encaminha decreto de nomeação de aprovados

A Manaus Previdência vai nomear nova turma de aprovados do concurso público realizado pela autarquia em março de 2015. O decreto sobre a nomeação seguiu nesta segunda-feira, 8/5, à Casa Civil, para publicação no Diário Oficial do Município (DOM).

A partir desta publicação, os candidatos deverão ficar atentos à publicação do Edital de Convocação onde constará o período e o local que os convocados deverão se dirigir para se informarem sobre os procedimentos pré-admissionais, checagem de pré-requisitos e procedimentos de posse.

Esta é a segunda lista do ano e serão nomeados seis candidatos ao todo, sendo quatro do cargo de Analista, nas especialidades Administrativa (vaga destinada a portador de deficiência), Contabilidade, Economia e Tecnologia da Informação, e dois Técnicos Previdenciários, ambos da área administrativa.

A partir desta publicação, a previdência municipal preenche todas as 52 vagas previstas no Edital 01/2015, para Analistas e Técnicos Previdenciários.

