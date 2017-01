Manaus possui 735 pontos de áreas de deslizamentos

Com a quantidade elevada de chuvas em Manaus, devido ao período de inverno amazonense, a municipal e o Serviço Geológico do Brasil (CPRM) monitoram 735 pontos da cidade propícios a deslizamentos e desmoronamentos, nas zonas Norte, Leste, Oeste, Sul,

Centro-Oeste e Centro-Sul.

O relatório do “Mapeamento das áreas de risco da zona urbana de Manaus” classifica os pontos em quatro categorias, de acordo com o grau de risco: baixo, médio, alto e muito alto.

Segundo o geólogo do CPRM, José Marmos, as áreas mais afetadas são as norte e leste, que possuem terrenos

mais desnivelados.

“São as zonas mais propensas a deslizamentos e inundações por terem um relevo mais problemático, a ocupação indevida desses terrenos só potencializa os riscos” afirmou.

Na Zona Leste os bairros Jorge Teixeira, Mauazinho, Santa Inês, João Paulo e Gilberto Mestrinho, composto por três comunidades: Grande Vitória, Nova Conquista e Nova Vitória, possuem a maior concentração de áreas de risco.

Na Zona Oeste, a mais populosa de Manaus, os bairros Colônia Terra Nova, Santa Etelvina, Cidade Nova e Cidade de Deus também aglomeram vários pontos de perigo aos moradores.

A Defesa Civil municipal atua no trabalho de prevenção de desastres com o monitoramento de pluviômetros instalados na capital e com o auxílio de voluntários do Núcleo de Proteção e Defesa Civil nas Comunidades, os NUPDECs, formados por voluntários que moram em áreas consideradas de risco, são moradores que quando identificam algo que pode representar um risco, avisam a secretaria.

Todos os voluntários passaram por curso de Noções de Defesa Civil, Percepção de Risco, Meio Ambiente e Sustentabilidade, e Primeiros Socorros, além de visitas em locais de diferentes de tipos de risco geológico para reconhecimento.

Além de monitorar os pluviômetros instalados na comunidade, eles atuam como primeira resposta, informando a defesa civil quando o volume de chuva está acima do esperado ou se houver indícios de deslizamentos na área. Dessa forma, agiliza a resposta do órgão.

Com a criação dos Núcleos comunitários, a defesa civil conseguiu chegar em locais de uma forma mais rápida. Em qualquer indício de risco a moradores, os voluntários entram em contato com o órgão que atua no local de forma mais rápida.

A parceria entre comunidade e Defesa Civil agilizou a resposta à comunidade como conta o seu Alberto Carvalho, 58, morador do bairro Mauazinho e um voluntário do núcleo.

“É muito bom esse link com a população, porque tenho o telefone direto dos secretários e, quando ligo, eles já sabem onde é o local e podem confiar, sabem que não é um trote”, disse ele, que atua desde 2013, com uma equipe de 12 pessoas, nos bairros Mauazinho, Parque Mauá, Jardim Mauá e

Vila da Felicidade.

Interior

A Defesa Civil do Amazonas emitiu nota no início do mês informando que os municípios de Guajará, Juruá, Eirunepé, Itamarati, Ipixuna, Envira, Cararuari que formam a Calha do Juruá, já estão em situação de alerta, pela subida no nível dos rios devido ao período chuvoso. Por enquanto, a situação está em observação, mas pode evoluir para o estado de emergência.

Novo convênio

Os pontos apresentados foram identificados por um levantamento de áreas de risco feito nos anos 2011 e 2012. Os dados ainda apontavam 35.620 imóveis em risco. Segundo José Marmos, um convênio com a Defesa Civil municipal está em andamento para um novo estudo de áreas na cidade.

Laize Minelli

EM TEMPO