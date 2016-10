Manaus pelo olhar dos técnicos estrangeiros

Há 3 anos, o cubano Dagoberto Arbolaez, 63, deixou Cuba para morar em Manaus e comandar a luta olímpica baré. Durante esse tempo, fez do complexo da Vila Olímpica a casa dele e ainda “convocou” mais dois reforços, os conterrâneos Elio Pacheco e Jorge Luiz Lao, para morar e trabalhar na capital.

“Manaus é muito boa, já comi o jaraqui e tambaqui e estou bem tranquilo aqui (risos). Estou desde 2014 nesta cidade e mudei para Manaus depois de receber o convite do COB (Comitê Olímpico Brasileiro) e da Falle (Federação Amazonense de Luta Livre Esportiva Olímpica)”, contou o treinador, que atualmente foca no ciclo olímpico para o Amazonas, mirando vaga para Tóquio 2020.

“O Amazonas já tinha um trabalho feito antes de eu chegar. Estamos colaborando e já testemunhamos mudanças. Hoje queremos conquistar o Brasileiro Sênior, já que somos campeões por equipes e nas categorias Cadete e Júnior. Temos atleta na seleção e acredito que poderemos ter duas vagas para o Amazonas em Tóquio”, frisou.

Por meio de Elio e Jorge, que passaram a integrar a comissão da modalidade há menos de 1 ano, os treinamentos da luta olímpica passaram a ser mais intensos e promissores.

“Manaus é uma cidade muito parecida com Cuba, muito quente, e possui pessoas boas. Me sinto muito bem aqui e com esse projeto comandado pelo Dagoberto teremos em breve lutadores na Olimpíada. Não paramos nunca. Conquistamos algo e já estamos pensando lá na frente”, garantiu Elio, tendo a opinião compartilhada por Jorge.

“O crescimento do esporte aqui em Manaus está muito bom. Temos excelentes profissionais como o professor Dagoberto, Elio e o Valdeci (Silva). A luta olímpica está bem representada”, conta o treinador de 40 anos, que mora nas dependências do hotel da Vila Olímpica.

‘Comeu jaraqui, não sai mais daqui’

A expressão tipicamente amazonense “comeu jaraqui, não saiu mais daqui” também faz parte do contexto da vida de outro treinador cubano. Vindo para Manaus em 2000, Jorge Alfredo Reina, 53 anos, até hoje vive em Manaus e não sai de perto do complexo de atletismo da Vila Olímpica.

“Estou em Manaus há 16 anos. Já tenho família e neste tempo já vi muita gente entrar e sair daqui da Vila. Muitos que foram meus alunos hoje são professores e antigamente, não muito tempo atrás, me chamavam de treinador, e hoje me chamam de colega. Para mim, isso é algo maravilhoso, mostra a evolução e as sementes que foram plantadas e deram frutos”, comentou o treinador do país caribenho, que até hoje se orgulha do ouro conquistado no Campeonato Pan-Americano e da prata faturada no Campeonato Mundial, ambos na década de 1980.

O trabalho de Jorge Reina, em parceria com as duas ‘filhas da terra”, a presidente da Federação Amazonense de Atletismo (Fedaeam), Marleide Borges, e a treinadora Margareth Bahia, formam um trio de incentivo ao atletismo. A cada temporada, elas aperfeiçoam o calendário, realizam cursos e se renovam para preparar da melhor forma os pupilos manauaras.

“O Jorge é muito importante, ele já teve um bom trabalho aqui e temos muitos iniciantes com ele. É um trabalho muito bem feito na prova de salto. São novos manauenses sendo instruídos e preparados para o futuro”, disse Marleide, que há 35 anos dedica a vida ao mais nobre esporte olímpico.

Ex-presidente da Fedaeam, Margareth Bahia hoje se dedica a formar atletas no lançamento de dardo. Com nomes que despontam no cenário nacional, como Pedro Henrique, que detém títulos nacionais importantes da base, a treinadora pede para que os pais incentivem os filhos a procurar o esporte.

“O que acho é que temos que ter mais participantes. O ideal é aumentar o número de crianças e adolescentes praticando o atletismo. Oportunidade nós damos, temos nosso espaço aberto e as escolinhas para que eles possam praticar. Hoje esses jovens estão “conectados” até demais, com computadores e tablets, e acabam não praticando uma atividade física. Acho que os pais não acabam vendo como esse mundo virtual atrapalha um pouco, e que se eles viessem para o esporte, seria melhor”, ressaltou a treinadora.

Força do Judô

O crescimento do Judô na capital também tem a contribuição dos treinadores da Vila Olímpica. Com 26 anos se dedicados à prática da arte marcial, o sensei Ronald Cardoso treina aqueles que buscam entre as medalhas douradas das competições uma vaga na Olimpíada de Tóquio. Para ele, além da preparação, o atleta local conta com outro grande aliado para conquistar o lugar mais alto do pódio; “algo que só quem nasce aqui tem”.

“Nossos atletas têm essa chance. Hoje temos no cenário nacional vários atletas com ranking de seleção brasileira. Temos a Rita Reis, a Maria Taba, a Rafaela Barbosa, Rafael, Adriano. Todos esses buscam o ciclo olímpico para chegar à Olimpíada 2020. E o mais importante, nossos atletas tem raça, característica pura daqui. Quando se fala em Manaus, no Amazonas, logo se pensa ‘esse não vai desistir tão fácil”, disse ele, que já perdeu as contas de quantos guerreiros manauaras formou.