Manaus participa pela 7ª vez do ‘Comida di Buteco’

O lançamento do concurso “Comida di Buteco – edição 2017” aconteceu na noite desta terça-feira (28), em Manaus. Nacionalmente, o concurso pretende levar quase 5 milhões de apaixonados por botecos às urnas para votar nos 500 concorrentes, em 20 cidades. O objetivo é eleger “Melhor Comida de Boteco do Brasil”. Na capital amazonense, 16 botecos participam.

A primeira comissão julgadora do evento na capital, formada pela imprensa local, com cerca de 16 profissionais, visitou três botecos na cidade, onde degustou combinações de receitas da gastronomia amazônica. A diferença deste ano é o uso obrigatório de cereais – fio condutor desta edição do evento nacional, como explicou Filipe Pereira, 32, integrante da comissão organizadora do evento.

“O Comida di Buteco existe deste 2000 e em 2017 chegou a sua 18ª edição. Manaus participa pela 7ª vez consecutiva. Em todos os anos há uma determinação, uma regra básica a ser seguida, como usar obrigatoriamente um ingrediente que é determinado pela organização do concurso. Desta vez, a regra é usar cereais no preparo dos pratos”, informou Filipe Pereira.

Jeferson Guimarães, 23, outro organizador do evento, ressaltou que o “Comida di Buteco”, além de concurso, é uma empresa, onde durante todo o ano a equipe trabalha na edição atual já pensando na próxima.

“Em janeiro deste ano visitamos Manaus, que já está participando desta 18ª edição, e já aproveitamos para convidar novos botecos a participarem no ano que vem. Estamos em constante visitação por todas as cidades do país, sempre procurando conhecer novas iguarias da culinária brasileira. Como encontramos aqui em Manaus o típico tacacá, o molho de tucupi, o tucumã, o tambaqui, entre outros pratos regionais – que atiçam o paladar de quem passa por aqui. Quem prova fica com aquele gostinho de quero mais”, completou.

O primeiro boteco a ser visitado foi o Quiosque Beer, situado no conjunto Dom Pedro, Zona Centro-Oeste, e é o atual campeão do concurso. Na ocasião, o cozinheiro e dono do empreendimento, Alysson Lima, apresentou o petisco que concorre nesta edição e que pretende trazer o título do bicampeonato para o boteco.

“Nossa região é muito rica e têm uma exótica culinária regional, que tem forte influência com a vida dos ribeirinhos. Pensando nisso, resolvemos criar uma receita batizada por nome de Canoa de Piracuí – que é um peixe amazônico. Ele é servido com uma massa de macaxeira temperada com salsinha, cebola, cheiro verde, com queijo provolone e molho de acaçá feito com milho branco, seguindo a regra do concurso que determina o uso de cereal. Para tornar o sabor ainda mais regional, ele é servido com um molho de vinagrete com tucumã e pimenta arubé”, detalhou Alysson Lima.

O Comida di Buteco acontece de 14 de abril a 17 de maio, durante 24 dias de disputa. O Boteco campeão, além de ganhar a repercussão na imprensa, em algumas ocasiões, também é premiado por patrocinadores com viagens para os proprietários do estabelecimento ou reforma do espaço, onde o petisco é comercializado.

Além do Quiosque Beer, outros dois botecos em Manaus: o Ovelhas Negras, bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul, onde o petisco concorrente é batizado de Pacovan Pavula – preparado em cumbuca de banana pacovã e aveia assada, recheada com peixe e jambu no tucupi. Leva também camarão e jambu crispy decorado -, e o Mira Flores, situado no conjunto Beija-Flor, Flores, Zona Centro-Sul, que serviu ao júri o delicioso “Dedo de Pirarucu”, servido com pirarucu acompanhado no molho vinagrete patacom e pimenta ajipanca.

Isac Sharlon

EM TEMPO