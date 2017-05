Manaus oficialmente de fora dos shows de Paul McCartney no Brasil

Não foi dessa vez que o ex-Beatle Paul McCartney colocará os pés em solo baré. A notícia da turnê no Brasil foi divulgada na manhã desta terça-feira (2) no site do músico, no qual a única nova cidade que ele ainda não tinha tocado no país, foi Salvador.

Ainda de acordo com o site, ele se apresentará em outubro com a turnê `One on One`nas seguintes capitais, dia 13 de outubro em Porto Alegre, no estádio Beira-Rio; dia 15 em São Paulo, no Allianz Parque, dia 17 em Belo Horizonte, no estádio Mineirão e dia 20 em Salvador, na Arena Fonte Nova.

Em abril deste ano,surgiram algumas informações e notícias em redes sociais afirmando a possível vinda de Sir Paul McCartney a capital amazonense, porém não houve nenhuma confirmação oficial.

Bruna Chagas

EM TEMPO