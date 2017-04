Manaus ocupa 46ª posição entre cidades mais violentas do mundo

A capital amazonense ficou na 46ª posição entre as cidades mais violentas do mundo em 2016, registrando 38, 25% homicídios em 2016. A lista foi divulgada, nesta quinta-feira (6), pela ONG mexicana Conselho Cidadão para Segurança Pública e Justiça Penal. Comparando com dados divulgados em 2015, onde Manaus ocupou a 23ª posição, há a confirmação de que a criminalidade na cidade está diminuindo, conforme números divulgados pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

Conforme os dados da ONG, das 50 cidades, 19 estão no Brasil, oito no México, sete na Venezuela, quatro nos Estados Unidos, quatro na Colômbia, três na África do Sul, duas em Honduras, uma em El Salvador, uma na Guatemala e uma na Jamaica. Em 2015, o Brasil teve 21 cidades entre as 50. Porém, neste ano duas cidades brasileiras deixaram o ranking: Porto Alegre e Campina Grande.

De acordo com o titular da SSP-AM, Sérgio Fontes, nos últimos dois anos, o principal medidor da violência no Brasil, o crime de homicídio, teve redução histórica em Manaus, passando de 988 casos em 2015 para 801 em 2016. “Tivemos grandes avanços na melhoria da segurança, mas muito ainda precisa ser feito, com apoio não somente do Estado, mas principalmente do Governo Federal”, disse.

Conforme o secretário, as apreensões recordes de drogas também devem ser destacadas. Em dois anos foram 21 toneladas apreendidas, que serviriam para fomentar outros crimes. “A cidade estaria certamente em um cenário de maior violência se essa quantidade de droga estivesse nas mãos de criminosos”, falou Fontes, destacando que, em relação a outras capitais do Brasil, Manaus ainda tem vantagens no quesito segurança. “Não há, por exemplo, nenhum lugar da cidade onde a polícia não entra, isso já é um cenário comum em outras capitais do País”, afirmou.

Durante os últimos seis anos, o ano com maior incidência de violência em Manaus foi registrado em 2012 quando a cidade ficou, na 11ª posição. De lá pra cá, começou a diminuir em 2013 na 31ª posição, 2014 na 33ª, em 2015 na 23ª e em 2016 na 46ª. Faltando apenas quatro posições para Manaus deixar o ranking.

Outras capitais do Brasil

Na décima posição, Natal, a capital do no Rio Grande do Norte, é a cidade mais violenta do Brasil, com 69,56 homicídios por 100 mil habitantes. O município é seguido por Belém e Aracaju, que ocuparam a 11ª e 12ª posição.

Além dessas, as outras capitais consideradas violentas do pais estão: Feira de Santana (15º), Vitória da Conquista (16º), Campos dos Goytacazes (19º), Salvador (20º), Maceió (25º), Recife (28º), João Pessoa (29º), São Luís (33º), Fortaleza (35º), Teresina (38º), Cuiabá (39º), Goiânia (42º), Macapá (45º), Manaus (46º), Vitória (47º) e a última do ranking Curitiba.

Por dois anos consecutivos, a cidade mais violenta do mundo, segundo a ONG, é Caracas, na Venezuela, com 130,35 homicídios por 100 mil habitantes. A seguida por Acapulco, no México, e San Pedro Sula, em Honduras.

Segundo a ONG, os níveis de violência na América Latina não são uma surpresa e refletem a impunidade. No Brasil, ela atinge 92% dos homicídios, na Venezuela, El Salvador e em Honduras, chega a 95%.

A lista da ONG é baseada no número de homicídios por 100 mil habitantes e analisa municípios com mais de 300 mil habitantes.

Veja a lista completa:

1. Caracas (Venezuela) – 130,35 homicídios/100 mil habitantes

2. Acapulco (México) – 113,24

3. San Pedro Sula (Honduras) – 112,09

4. Distrito Central (Honduras) – 85,09

5. Victoria (México) – 84,67

6. Maturín (Venezuela) – 84,21

7. San Salvador (El Salvador) – 83,39

8. Ciudad Guayana (Venezuela) – 82,84

9. Valencia (Venezuela) – 72,02

10. Natal (Brasil) – 69,56

11. Belém (Brasil) – 67,41

12. Aracaju (Brasil) – 62,76

13. Cape Town (África do Sul) – 60,77

14. St. Louis (EUA) – 60,37

15. Feira de Santana (Brasil) – 60,23

16. Vitória da Conquista (Brasil) – 60,10

17. Barquisimeto (Venezuela) – 59,38

18. Cumaná (Venezuela) – 59,31

19. Campos dos Goytacazes (Brasil) – 56,45

20. Salvador e RMS (Brasil) – 54,71

21. Cali (Colômbia) – 54,00

22. Tijuana (México) – 53,06

23. Guatemala (Guatemala) – 52,73

24. Culiacán (México) – 51,81

25. Maceió (Brasil) – 51,78

26. Baltimore (EUA) – 51,14

27. Mazatlán (México) – 48,75

28. Recife (Brasil) – 47,89

29. João Pessoa (Brasil) – 47,57

30. Gran Barcelona (Venezuela) – 46,86

31. Palmira (Colômbia) – 46,30

32. Kingston (Jamaica) – 45,43

33. São Luís (Brasil) – 45,41

34. New Orleans (EUA) – 45,17

35. Fortaleza (Brasil) – 44,98

36. Detroit (EUA) – 44,60

37. Juárez (México) – 43,63

38. Teresina (Brasil) – 42,84

39. Cuiabá (Brasil) – 42,61

40. Chihuahua (México) – 42,02

41. Obregón (México) – 40,95

42. Goiânia e Aparecida de Goiânia (Brasil) – 39,48

43. Nelson Mandela Bay (África do Sul) – 39,19

44. Armenia (Colômbia) – 38,54

45. Macapá (Brasil) – 38,45

46. Manaus (Brasil) – 38,25

47. Vitória (Brasil) – 37,54

48. Cúcuta (Colômbia) – 37,00

49. Curitiba (Brasil) – 34,92.

50. Durban (África do Sul) – 34,43

Mara Magalhães

EM TEMPO