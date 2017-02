Manaus não terá Carnaboi na segunda e terça-feira

Dançarinos do Garantido aproveitam o Carnaboi para apresentar antigas e novas coreografias criadas dentro do próprio boi – DivulgaçãoCriada no ano 2000, com o objetivo de trazer um diferencial ao Carnaval amazonense em relação às comemorações do restante do país, a festa do Carnaboi não será realizada amanhã e nem na terça-feira gorda, como de costume. O anúncio já havia sido feito pelo governo do Amazonas no início do mês, por conta da crise econômica que atravessa o país, o que acabou pegando muita gente de surpresa, principalmente aqueles que contavam os dias para brincar de boi no sambódromo.

O Carnaboi foi criado em 2000 e, de lá para cá, faz parte do calendário anual do Carnaval, além de servir de atrativo para turistas que visitam a cidade nesta época.

A decisão de cancelar a festa deste ano foi comunicada aos bois Garantido e Caprichoso que, em 2016, abrilhantaram o público com um palco giratório e a presença de grandes nomes como David Assayag, Arlindo Júnior, Carlinhos do Boi, Israel Paulain e até presença de vozes feminina, como Márcia Siqueira.

Outra surpresa foram as participações dos bois Brilhante, Corre-Campo e Garanhão, todos de Manaus.

Para Carlinhos do Boi, 46, que faz parte do Carnaboi desde o início, a decisão de adiar o evento foi compreendida pelos artistas, até porque receberam a garantia de que o governo planeja realizar outras atividades como alternativas, ainda no primeiro semestre deste ano.

“É uma programação que ajuda não somente os artistas, mas também o próprio boi de Parintins. Ficamos tristes, mas sabemos da crise, que há outras prioridades para o governo atender. Não podemos esquecer que faltam remédios, médicos, e a onda de violência está grande”, observou o cantor, que além de atuar como músico, também é advogado.

O vazio deixado no calendário local pela não realização do Carnaboi em Manaus será preenchido com outra festa homônima, só que em Parintins (a 370 quilômetros de Manaus): o Carnailha. O evento começa hoje, às 18h, e prossegue até terça-feira (28), no bumbódromo, com uma vasta programação.

A abertura será com uma cerimônia simbólica com a entrega da chave da cidade para o Rei Momo e a Rainha do Carnaval.

“Vamos fazer essa experiência e esperamos que dê certo. Só os Carnavais diferenciados conseguem ganhar espaço. Por isso o Carnaboi vem para Parintins, que é o seu lugar de origem”, disse o prefeito em exercício do município, Tony Medeiros, que também irá cantar no Carnailha, além do próprio Carlinhos do Boi.

Saudosismo

Quem sempre prestigia o Carnaboi em Manaus e não pode ir até a Ilha Tupinambarana para curtir a programação é a engenheira civil Gisele Cordeiro, 33. Ela confessa que, a exemplo de várias outras pessoas, não sabia que a edição deste ano do Carnaboi não aconteceria.

Para Gisele, o Carnaboi em Manaus vai fazer falta, pois representa uma atividade regional bem acessível para a população manauara. Diferentemente de algumas festas de Carnaval, que têm preços elevados nos valores de ingressos.

“Eu já participei do evento e gosto muito. É pena que não vai haver este ano”, lamentou Gisele, que é torcedora do Caprichoso.

Isaac Júnior

EM TEMPO