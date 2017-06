Manaus inicia projeto com base na economia, visando planejamento urbano

Objetivo é melhorar planejamento urbano – Divulgação

Manaus entrou oficialmente no seleto grupo das cidades brasileiras que vai contar com um planejamento específico em todos os setores da sociedade organizada, visando ao desenvolvimento amplo da localidade. O projeto Futuro da Minha Cidade, que já havia sido lançado para a capital amazonense em outubro do ano passado, entrou na segunda fase nesta terça-feira (20), com a formação do Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico de Manaus (Codese), baseado em modelo aplicado na cidade de Maringá, no Estado do Paraná, que já serve de referência para todo o país.

O planejamento de longo prazo que se faz para a cidade está focado no desenvolvimento econômico, como maior objetivo, porque a cidade é um reflexo da atividade econômica que desempenha.

De acordo com o engenheiro e ex-prefeito de Maringá, Silvio Barros, os indicadores sociais e de infraestrutura dependem do vigor da atividade econômica. Cidade que não tem economia pujante, não consegue prestar serviços de qualidade para a sua população. “Dentro desse espírito, o planejamento de longo prazo que vamos apresentar está primordialmente focado em desenvolvimento econômico”, relata.

EM TEMPO