Manaus homenageia equipe da Chapecoense

Os 50 corpos do acidente aéreo envolvendo a delegação da Associação Chapecoense de Futebol chegaram ao Brasil, às 21h20 dessa sexta (02). A primeira parada é em Manaus. Depois os aviões da Força Aérea Brasileira (FAB) seguem para Chapecó, em Santa Catarina.

Os aviões pousaram na Base Aérea de Manaus, no Crespo, Zona Sul.

Durante 2h as três aeronaves ficam em solo manauense para realizarem uma parada técnica. Nesse tempo, além de reabastecer os Hércules C-130, é feito toda a parte burocrática de despacho aduaneiro. Em seguida, acontece a decolagem rumo ao interior de Santa Catarina.

Lá, no sábado, acontece o velório das vítimas da tragédia da última terça-feira (30).

Homenagem

Em uma cerimônia simples e emocionante os jornalistas Wilson Reis e Dudu Monteiro de Paula, da Federação Amazonense de Jornalismo e da Associação Internacional de Jornalismo Esportivo (AIPS), respectivamente, prestaram uma homenagem as vítimas do acidente.

Eles e o jornalista Zezinho Bastos entregaram um buquê de rosas ao prefeito de Chapecó Luciano Boligon. Uma forma de homenagear o time da Chapecoense, mas principalmente, os profissionais de comunicação mortos na queda do avião.

O prefeito revelou que o time catarinense embarcou para a Colômbia em busca de um título internacional, mas apesar do trágico acidente, o Chapecoense retorna para o Brasil, não só como o título da Sul Americana, mas também como um mito; com a maior torcida do mundo. “Somos todos chape”, disse Boligon.

Torcida

Mais de 300 torcedores aos gritos de é campeão homenagearam as vítimas durante a chegada dos corpos.

A torcedora do Fast Clube, Sônia Lima, de 33 anos, deu um terço de presente para Luciano Boligon e disse que apesar da notícia triste todos os corações dos manauenses e do Brasil são Chapecoenses.

“Nós vamos sempre lembrar a Chapecoense como uma família. Que Deus possa confortar o coração de todos os familiares”, gritou a fastiana Sônia, que ainda pediu ao prefeito de Chapecó que não deixe que o

que o time chapecoense seja rebaixado no Campeonato Brasileiro.

Isac Sharlon

Portal EM TEMPO