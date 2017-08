Manaus ganha destaque nacional por investimentos em iluminação a LED

A capital amazonense já conta com 42.268 pontos de iluminação em LED instalados – fotos: arquivo/Semcom

Manaus, de fato, é a capital do LED. Os investimentos nessa área novamente ganharam destaque nacional com a publicação desta semana da revista Exame, que cita a capital amazonense como uma das cidades do Norte do Brasil que buscam soluções inteligentes para demandas da sociedade.

Segundo o prefeito Arthur Virgílio Neto, as melhorias em iluminação pública em Manaus, além de beneficiar a população, também gera economia aos cofres públicos. “Essa é a nossa contribuição com a segurança pública, porque uma rua bem iluminada inibe a ação de bandidos”, destacou.

O prefeito citou ainda a relação custo-benefício da substituição das lâmpadas de vapor a sódio (luz amarelada) pelas novas luminárias em LED. “As lâmpadas de LED são mais eficientes, duram muito mais e consomem menos energia. Ao longo dos anos, essa matemática se torna muito favorável ao Município”, pontuou Arthur Neto.

Ao todo, a capital amazonense já conta com 42.268 pontos de iluminação em LED instalados e ainda 11.242 luminárias de vapor metálico (luz branca), representando uma melhoria de 41,5% na iluminação pública de Manaus.

Outro dado relevante apontado na matéria se refere ao empreendedorismo, a cidade se destaca pela presença de parques tecnológicos e a retomada da Zona Franca com melhores perspectivas para indústrias, o que faz da cidade um expoente econômico.

Manaus apresenta uma taxa de crescimento de 14% em empresas de tecnologia, 4% em empresas de economia criativa e 18% nas microempresas, graças ao desenvolvimento de incubadoras.

Outras cidades do Norte também se destacam na lista de capitais, como é o caso de Belém (PA), que detém o primeiro lugar da Região em tecnologia e inovação. Roraima (RR) também aparece como destaque no setor de energia elétrica.

