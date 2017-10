Manaus fica encoberta por fumaça durante a tarde desta quinta-feira

A fumaça e o cheiro forte de queimada encobriu Manaus no meio da tarde desta quinta-feira (12). Moradores de todas as zonas da cidade viram, e sentiram, o problema. Nas redes sociais, muitas pessoas comentaram a situação.

O céu mais cinza e o odor acentuado de fumaça começou a ser sentido por volta das 14h30. “Depois que deu a chuva, ficou abafado e apareceu essa fumaça e cheiro de queimado 😤”, respondeu pelo Facebook o estudante Felipe Aquino, morador do conjunto Augusto Montenegro, na zona Oeste de Manaus.

Moradores de outros locais da cidade como Raiz, Japiim, Viver Melhor, Monte das Oliveiras, São Jorge e Novo Aleixo também reclamaram do clima esfumaçado. Teve gente que até achou que era o vizinho tocando fogo no mato. “pensei até que fosse o vizinho que estivesse fazendo fogo … já tava mordida porque tinha acabado de lavar roupa kkkkkkkk”, disse a operadora de produção Yasmiin Motasz, de 24 anos, moradora do Parque 10, zona Centro-Sul.

No conjunto Viver Melhor um morador gravou um vídeo onde mostra a fumaça densa.

Segundo o Corpo de Bombeiros, nenhuma ocorrência foi registrada nem em Manaus e nem na região Metropolitana que proporcionasse tanta fumaça na cidade. Militares da corporação chegaram vistoriar a área de mata do Parque Estadual Sumauma, na Cidade Nova, preocupados que moradores tivessem ateado fogo na vegetação, mas nada foi encontrado.

“Pode ser queimadas em outras áreas e que podem ter vindo para nossa região por alguma ação climática ou pela inversão das massas de ar. Sei que fenômenos semelhantes a esses já ocorreram em outros períodos. Alguém da área de estudos climáticos pode falar melhor sobre isso”, explicou o capitão Janderson Lopes, da assessoria de comunicação do Corpo de Bombeiros.

Dados oficiais

Devido ao feriado, nem o Sipam e nem o Inmet puderam dar informações sobre a fumaça. Porém, no site do Programa de Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), os dados mostram que o Amazonas estava entre os dez estados com mais focos de queimadas nessa quinta-feira (11). Pará e Rondônia também aparecem nesse top 10.

Segundo os dados, só na quinta foram 57 focos de queimadas no Estado e outros 180 no Pará e em Rondônia.

Por volta das 16h a fumaça já havia se dissipado, como confirmou a dona de casa Alzira Antunes, de 49 anos, moradora do Alfredo Nascimento. “Eu vi da janela do meu quarto, no 2º andar, muita fumaça mas agora não tem mais.”

