Manaus FC vence Princesa e garante vaga nas semifinais do Estadual

O Manaus FC venceu o Princesa do Solimões de virada, por 2 a 1, e garantiu a classificação para as semifinais do Campeonato Amazonense de Futebol Profissional de 2017. A partida aconteceu na tarde deste sábado (13), no estádio Gilbertão, em Manacapuru (município distante 84 km de Manaus).

O time da casa abriu a contagem aos 8 minutos, com Branco, que apareceu livre em lance duvidoso e tocou por cima de Jonathan. Precisando da vitória, o Gavião do Norte virou o jogo em apenas quatro minutos. Aos 10 minutos, Binho fez jogada pela esquerda e tocou para Hamilton aparecer e completar para o fundo da rede. Aos 12 minutos, o grandalhão Hamilton deixou Netinho livre na grande área e o meia cearense só teve o trabalho de tocar por cima do goleiro, com categoria: 2 a 1.

O jogo se transformou em emoção pura, com jogadas truncadas no meio de campo e chances para ambos os lados. Na etapa final, o Princesa se arriscou mais no ataque, porém, o Manaus FC teve duas chances de ampliar com Jonas, mas a bola parou nas mãos do bom goleiro Rascifran.

Com o resultado, o time de Aderbal Lana e Igor Cearense chegou aos 23 pontos e garantiu pela primeira vez em sua história a classificação para as semifinais do Estadual.

No cenário de classificação que leva em conta a perda dos pontos do Nacional (-20) e do Rio Negro (-7), o Manaus FC fechou a primeira fase em segundo lugar. Na tabela sem a perda de pontos dos dois adversários, o Gavião também se garantiu entre os melhores da competição.

“Conquistamos a nossa vaga no campo e não estamos preocupados com o julgamento que vai acontecer durante a semana no Tribunal de Justiça Desportiva do Amazonas (TJD-AM). Agora é preparar o grupo para as semifinais”, disse o presidente do clube, Giovanni Silva.

Ficha técnica:

Manaus FC: Jonathan, Átila, Deurick, He-Man e Matheus Iton; Juninho, Amaral, Neto (Wanderley) e Hamilton; Netinho (Jonas) e Binho (Mateus). Técnico: Igor Cearense (Aderbal Lana suspenso)

Princesa do Solimões: Rascifran, Getúlio, Eric, Baé e Gelvane; Toró, Rafael (Randerson Fininho), Michell Parintins e Wander (Marinelson); Leozinho e Branco (Imperador). Técnico: Alberone

Semifinais sem punição:

Nacional x Princesa

Fast x Manaus FC

Semifinais com punição:

Fast x Penarol

Manaus FC x Princesa

Com informações da assessoria