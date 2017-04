Manaus FC vence Penarol por 1 a 0 e encosta no G4 do Estadual

Em busca de uma vaga no G4, que vai às semifinais do Campeonato Amazonense 2017, o Manaus FC venceu o Penarol por 1 a 0, na noite desta quarta-feira (26), no estádio da Colina, bairro São Raimundo, Zona Oeste da capital. O duelo abriu a noite de jornada dupla e foi válido pela décima rodada da primeira fase.

Os lances mais quentes da partida ocorreram ainda no primeiro tempo. O único gol da partida foi marcado pelo meia-atacante Netinho e o Penarol ainda desperdiçou uma cobrança de penalidade através do meia Leo Silva. No dia do goleiro, o camisa 1 Jonathan consagrou-se e assegurou os três pontos para o Gavião do Norte.

“É uma alegria muito grande. Peguei poucos pênaltis na minha carreira e esse momento sem dúvida é muito especial. Que essa positividade possa prosseguir nos próximos jogos pelo campeonato”, disse o nome da noite Jonathan.

Com o resultado, o Manaus soma 15 pontos, ultrapassa o Penarol e estaciona no quinto lugar atrás do G4, que vai às semifinais do barezão. O time da Velha Serpa complicou-se na tabela e passa a ocupar o sexto lugar com 12 pontos e conviver com o fantasma da zona de rebaixamento.

O técnico penarolense Rui Aparício lamentou o resultado na saída de campo. “Infelizmente fomos infelizes nesta noite por causa do pênalti desperdiçado. O time perdeu o foco e talvez se a bola tivesse entrado o resultado final haveria sido diferente. Agora é continuar trabalhando”, disse o treinador.

Jogo disputado

Nos primeiros 20 minutos de jogo ambas equipes estudaram seus oponentes. O Penarol manteve posse de bola por tempo maior, mas não conseguiu finalizar. O Manaus tentou cadenciar a bola através do centroavante Wanderley. Porém, atentos estavam os zagueiros de Itacoatiara.

O Gavião do Norte inaugurou o placar em grande estilo. Após persistência do Manaus em jogada aérea, aos 28 minutos do primeiro tempo, a bola sobrou nos pés de Netinho, que deu um chapéu no zagueiro Samir e fuzilou de fora da área marcando um golaço; 1 a 0.

No minuto seguinte o Penarol por pouco não jogou água no chope do time da capital. O artilheiro do campeonato Rodrigo Marajó foi derrubado dentro da área pelo zagueiro manauense Elton. O juiz João Batista Cunha marcou pênalti. Na cobrança, o goleiro Jonathan foi no canto direito buscar o arremate rasteiro do meia Leo Silva.

Segundo tempo morno

O Penarol foi para o tudo ou nada na etapa complementar, mas pecou nas finalizações. Duas delas levou um perigo maior ao gol manauense. Aos 10 minutos do segundo tempo, o camisa 10 itacoatiarense Edicleber arriscou uma bicicleta e o goleiro Jonathan confirmou estar em uma grande noite dando uma tapa na bola. Aos 33, o zagueiro Preto Marabá aproveitou enfiada de bola e chutou em cima da zaga.

Recuado e passando a explorar contra-ataques, o Manaus por pouco não chegou ao segundo gol nos minutos finais, com o lateral-direito Átila que chutou procurando o gol, mas a bola explodiu em Samir. E, com o atacante Binho que chutou rasteiro para fora, mas o goleiro Paulo Wanzeler contou com a sorte.

João Paulo Oliveira

EM TEMPO