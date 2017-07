Manaus FC vence Nacional e se aproxima do G-4 no Amazonense de Juniores

Os gols do Gavião do Norte foram marcados por Rivelino e Rony – Foto:Divulgação

Atual campeão amazonense da categoria, o Manaus FC deu um grande passo para chegar ao G-4 do Campeonato Amazonense de Juniores de 2017 ao vencer o Nacional por 2 a 0, neste sábado, 23 de julho, no estádio Carlos Zamith. Os gols do Gavião do Norte foram marcados por Rivelino e Rony, ambos no primeiro tempo, e a partida foi válida pela quarta rodada do segundo turno da competição.

Após um primeiro turno muito ruim, o time comandado pelo técnico Igor Cearense deu início à recuperação no returno com a chegada de reforços e a entrada de jogadores que estavam no departamento médico. Um deles foi o craque Rivelino, que abriu a contagem diante do Nacional cobrando pênalti. O outro foi Rony, que aproveitou bela assistência de Arlesson e deu números finais ao triunfo do Manaus FC aos 45 minutos do primeiro tempo.

Com o resultado, o Gavião do Norte chegou aos 13 pontos e está na quinta colocação – coladinho no Nacional, que tem 14 e é o último entre os quatro times na zona de classificação às semifinais do campeonato. A liderança isolada é do Fast Clube (30), seguido do Princesa do Solimões (21) e Rio Negro (20).

Leia também: Manaus FC renova com Amaral e Negueba para 2018

O Manaus FC ainda tem mais três jogos no segundo turno: Tarumã (29/07, 15h, Carlos Zamith), Rio Negro (05/08, 17h, Colina) e Fast (12/08, 16h, Colina).

Para o técnico Igor Cearense, a classificação é possível. No entanto, ele sabe que a dificuldade será muito grande porque os adversários estão com grande vantagem na tabela.

“Estamos a um ponto do G-4, uma boa recuperação já que uma semana antes estávamos na última colocação do campeonato. Vamos lutar pela classificação, mas não será fácil, pois os adversários despontaram muito lá na frente”, comentou.

Resultados da 4ª rodada do returno:

Fast 2×1 Princesa do Solimões (Carlos Zamith)

Manaus FC 2×0 Nacional (Carlos Zamith)

Tarumã 3×1 Clipper (Colina)

Rio Negro 5×3 Holanda (Colina)

Jogos da 5ª rodada – sábado – 29/07:

15h – Tarumã x Manaus FC (Carlos Zamith)

17h – Rio Negro x Nacional (Carlos Zamith)

16h – Princesa do Solimões x Holanda (Gilbertão)

16h – Fast x Clipper (Colina)

EM TEMPO, com informações da assessoria.

Leia mais:

Manaus FC contrata goleiro Milton e meia-atacante Robinho para 2018

Manaus FC tem a força: He-Man renova por mais um ano

Manaus FC renova contratos de Jonathan e Tiago Amazonense