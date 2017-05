Manaus FC vence Fast por 2 a 0 no jogo de ida das semifinais do Estadual

Em busca de uma vaga nas finais do Campeonato Amazonense 2017, o Manaus FC venceu o Fast por 2 a 0, na noite desta quarta-feira (24), no estádio Carlos Zamith, na Zona Leste da capital. Com o triunfo, o Manaus passa a ter o direito de jogar pelo empate ou até mesmo por uma derrota por um gol de diferença no jogo de volta, marcado para o dia 1º de junho, na Arena da Amazônia.

Na primeira etapa as melhores chances de gol foram do Fast. Portanto, o Manaus FC apresentou maior volume de jogo e posse de bola. O verdadeiro dilema do ‘quem não faz leva’ aconteceu. O Gavião do Norte venceu uma partida que o goleiro Jonathan estava em uma noite inspirada, caso contrário, a história do jogo poderia ter sido outra.

O meia-atacante Hamilton de cabeça colocou o Gavião do Norte em vantagem no placar. O centroavante Binho deu números finais ao jogo.

O jogo

Nos primeiros 15 minutos do primeiro tempo, os meios de campo de ambos os times estudaram a saída de bola das defesas e o que se viu foram intensas divididas e brigas pela posse de bola.

O Gavião do Norte ainda finalizou duas jogadas, mas a bola explodiu na zaga tricolor em ambas ocasiões. Com vantagem de jogar por dois empates, o Fast tentou controlar o sistema ofensivo e ligar contra-ataques.

O primeiro lance de perigo ocorreu aos 18, o meia fastiano cobrou escanteio com bastante efeito e o goleiro Jonathan espalmou para fora. Na cobrança do segundo escanteio, Raílson colocou a bola na cabeça de Augusto, que testou no ângulo, mas Jonathan operou o segundo milagre.

Visando o gol que colocaria o time na frente do agregado, o Manaus FC passou a ocupar o campo de defesa do Fast. Explorando o pivô do grandalhão Hamilton, o centroavante Binho não conseguiu finalizar uma jogada no primeiro tempo. Porém, aos 28, em rápido contragolpe, Raílson levantou bola com categoria na grande área manauense, a bola sobrou para Leo Guerreiro tocar de cabeça para William Saroa, que chutou e Jonathan espalmou e salvou o Manaus FC.

O Rolo Compressor por pouco não abriu o placar através dos pés do camisa 10 Willian Saroa. Ele puxou contra-ataque, limpou a zaga do Manaus e chutou forte. Mas, novamente Jonathan espalmou para fora por cima do gol.

Taticamente bem postado, o Manaus abriu o placar aos 47. O meia-atacante Netinho cobrou escanteio no primeiro ‘pau’, Hamilton antecipou-se à Bianor e escorou de cabeça no ângulo direito de Maycki Douglas: 1 a 0.

Segundo tempo

Logo aos cinco minutos do segundo tempo, o Manaus ampliou o placar. Em cobrança de tiro livre frontal, Netinho levantou bola na pequena área e Binho antecipou-se ao goleiro Maycki Douglas e com uma cabeçada certeira aumentou para 2 a 0.

Seis minutos mais tarde, o Fast revidou com perigo. O meia Raílson cobrou escanteio venenoso. E, Willian Saroa atrasou de cabeça para Bianor, que ‘testou’ na meia-altura e Jonathan mais uma vez salvou o Manaus FC.

O Fast ficou com um homem a menos após a expulsão do volante Augusto, que derrubou Netinho e foi punido com o segundo cartão amarelo. Porém, a partida foi paralisada quando os jogadores do Fast cercaram o árbitro Reginaldo Vasconcelos Noronha. A Polícia Militar entrou em campo para intervir a confusão, que foi parar nas arquibancadas entre as duas torcidas organizadas. Um cordão de isolamento militar foi montado para separar as torcidas.

A partir daí somente deu Manaus. O jogo recomeçou após 12 minutos de paralisação. Na confusão, o zagueiro Thiago Brandão foi expulso e o Fast passou a atuar com dois homens a menos. O auxiliar técnico fastiano Ney Júnior ainda tentou agredir o árbitro com um soco, mas foi contido por policiais e levado para delegacia.

Nos últimos 15 minutos nada de emoção. Pois, apenas o Manaus FC administrou a bola e o Fast com uma marcação meia-quadra ainda ligou dois contra-ataques, mas não conseguiu diminuir o placar.

Saída de campo

Após o triunfo, o técnico Aderbal Lana afirmou crescimento de produção do Manaus FC. Ele enalteceu as jogadas utilizadas no setor ofensivo e a neutralização do adversário. “Estamos trabalhando essas jogadas. O Manaus está em um desenvolvimento percebível. Eles sabem que este título está ao nosso alcance. Mas não vamos sentar em cima dessa vantagem. Vamos jogar para ganhar o segundo jogo”, disse Lana na saída do gramado.

Inconformado com a atuação da arbitragem, o técnico Donmarques Mendonça ‘aplaudiu’ o juiz e afirmou bom empenho do Rolo Compressor. “Estamos vindo de uma viagem desgastante pela Série D. Nosso time jogou bem. Não estou chateado com o desempenho da nossa equipe. Infelizmente o árbitro foi o nome do jogo. Vamos reverter essa desvantagem no jogo de volta”, disse.

João Paulo Oliveira

EM TEMPO